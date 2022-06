Ludzie częściej kupują te gogle VR niż Xboxa

Technologia VR pokonuje następne bariery, zbliżając się w rankingach sprzedaży do mniej popularnych konsol stacjonarnych. Wśród nich przoduje Meta Quest 2 – sprzęt, który sam w sobie można jak najbardziej nazwać konsolą. A co powiecie na to, że urządzenie Marka Zuckerberga pokonuje Xboxa w pierwszych zestawieniach?

Reklama

Zawsze na półkach

Od swojej premiery w październiku 2020 roku do końca czwartego kwartału 2021 roku Meta Quest 2 rozeszła się już w 14,8 mln egzemplarzy. Dla porównania, Microsoft w podobnym okresie opchnął 11,4 mln konsol Xbox Series X oraz Xbox Series S. Łącznie. Choć są to dane z końcówki poprzedniego roku, przekazywane przez International Data Corporation informacje wskazują, że Meta i Xbox nawet teraz przebywają obok siebie w zestawieniach niepokojąco blisko. Wszystko to w momencie, gdy PlayStation 5 odjechało im już z 20 mln sprzedanych egzemplarzy.

Eksperci wskazują, że tak wysoki wynik Meta może zawdzięczać właśnie konsolom nowej generacji, a przynajmniej nie bezpośrednio. Podczas gdy zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series X|S ciągle się wyprzedawały, Meta Quest 2 oraz Nintendo Switch pozostawały dostępne na półkach sklepowych, przez co miały więcej okazji, by generować zyski dla swoich producentów.

Xbox Series S (fot. Tabletowo)

Czy Xbox może przegrać z technologią VR?

Tak, lecz – ponownie – nie bezpośrednio. Sprawcą największych problemów może być nie Meta Quest 2, a PlayStation VR2. Według ostatnich doniesień, gogle Sony mają trafić na rynek na początku 2023 roku i – podobnie jak poprzednik z 2016 roku – być naturalnym rozszerzeniem możliwości PlayStation 5. Nic nie zapowiada się również na to, żeby na podobny dodatek doczekały się najnowsze konsole Microsoftu.

A to dlatego, że Phil Spencer postawił mocno na chmurę. W kuluarach już się mówi o projekcie Keystone, czyli małej kostce podpinanej do telewizora, nastawionej na streaming gier z usługi Xbox Game Pass. Tylko właśnie – trzeba jeszcze mieć co uruchamiać na takim sprzęcie, ponieważ na obecną chwilę gigant z Redmond nie ma żadnej dużej gry do wydania w 2022 roku.

To może odmienić Xbox & Bethesda Games Showcase, czyli pokaz zaplanowany na 12 czerwca, godz. 19:00 czasu polskiego. Czy wtedy Microsoft zaprezentuje potężne gry, które zniwelują potęgę PlayStation i sprawi, że jego sprzęt przestanie być porównywany z niszowymi platformami VR? Raczej nie, choć próbować zawsze warto.