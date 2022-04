60 klatek zawsze na PlayStation 5 – nadchodzi aktualizacja

To będzie dobry tydzień dla użytkowników PlayStation 5. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, gracze do weekendu będą mogli już się cieszyć wsparciem VRR w wybranych produkcjach na tę platformę.

VRR na PlayStation 5

Variable Refresh Rate to funkcja telewizorów i monitorów wspierających standard HDMI 2.1. Pozwala ona na utrzymanie stałej płynności animacji, nawet gdy źródło – czyli w tym przypadku konsola – nie nadąża za sporymi wymaganiami gry. Zadaniem VRR jest przykryć to w taki sposób, aby gracz nie dostrzegł jakichkolwiek spadków.

Oczywiście, żeby móc skorzystać z VRR, Wasz telewizor bądź monitor również muszą być kompatybilne z tą funkcją. Gdy już to sprawdzicie, rzućcie okiem na listę gier, które na początek będą wspierać VRR w przypadku konsoli PlayStation 5:

Astro’s Playroom,

Call of Duty: Vanguard,

Call of Duty: Black Ops Cold War,

Deathloop,

Destiny 2,

Devil May Cry 5 Special Edition,

DIRT 5,

Godfall,

Marvel’s Spider-Man Remastered,

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales,

Ratchet & Clank: Rift Apart,

Resident Evil Village,

Tiny Tina’s Wonderlands,

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege,

Tribes of Midgard.

Wszystkie trzy pozycje od Insomniac Games na PlayStation 5 doczekały się wsparcia VRR

Loteria niewspieranych gier

Co ciekawe, VRR możecie również uruchomić dla gier, które nie mają oryginalnie zaimplementowanej tej funkcji. Jest to miły dodatek, choć może on oczywiście spowodować wiele niepożądanych niespodzianek. Trudno określić jednak zachowanie tej funkcji, gdy tak mało graczy otrzymało do niej teraz dostęp. Można oczywiście narzekać, że ta funkcja powinna pojawić się na premierę konsoli – mimo wszystko ważne, że nareszcie jest dostępna!

Sony zaznacza również, że efekty mogą się różnić względem poszczególnych telewizorów i monitorów. Wraz z kolejnymi aktualizacjami, VRR z pewnością będzie poprawiane pod kątem kompatybilności. Kto wie, może więcej producentów gier pokusi się o stosowną aktualizację, tak jak zrobiło to chociażby Insomniac Games – jedna z naczelnych ekip w PlayStation Studios.

Czy macie telewizor bądź monitor, który wspiera VRR? Czy będziecie korzystać z tej funkcji na swoim PlayStation 5?