Sony ujawniło PlayStation VR2! Nadchodzi nowa generacja wirtualnej rzeczywistości

Pojawienie się Sony na targach CES 2022 nie mogło być przypadkowe. Japońska korporacja ujawniła PlayStation VR2, czyli kontynuację technologii zapoczątkowanej jeszcze na poprzedniej generacji konsol. Znamy już pełną specyfikację urządzenia oraz pierwszą ekskluzywną grę!

PlayStation VR2 – szczegóły

Pierwsza generacja PlayStation VR przetarła szlak technologii, która od 2016 roku powoli przedzierała się do masowej świadomości graczy. Dzisiaj, gdy Meta rozpycha się na rynku VR z Oculus Quest 2, Sony musiało zareagować stanowczo. Wynikiem jest urządzenie oparte o moc PlayStation 5, które zapewni graczom zupełnie nowe doznania w wirtualnej rzeczywistości. Nie przedłużając, spójrzmy na pełną specyfikację PlayStation VR2!

Metoda wyświetlania obrazu OLED Rozdzielczość ekranu 2000 x 2040 (na każde oko) Częstotliwość odświeżania obrazu 90Hz, 120Hz Rozstaw soczewek dostosowywalny Pole widzenia ok. 110° Czujniki Czujnik ruchu: 6-osiowy system wykrywania ruchu (3-osiowy żyroskop & 3-osiowy akcelerometr)

Dodatkowy czujnik mocowania IR Kamery 4 kamery – hełm, kontroler oraz po jednej kamerze do śledzenia ruchu oczu Sprzężenie zwrotne Wibracje na hełmie Połączenie z PlayStation 5 USB-C Dźwięk Wbudowany mikrofon, wyjście audio jack 3,5mm

PlayStation VR2 z łatwością będzie wykrywać ruch każdego z oczu, a wbudowane w hełm czujniki dostarczą niesamowitych wrażeń. PlayStation Blog wspomina o mocnym wykorzystaniu 3D Audio, przez co w połączeniu z wibracjami hełmu oraz kontrolera gracz będzie w stanie na przykład poczuć przelatujące obok niego obiekty, bądź pęd wynikający z szybkiej jazdy samochodem.

Zanim jednak przejdziemy do ekskluzywnej gry, spójrzmy jeszcze na dokładną specyfikę kontrolera PlayStation VR2.

Przyciski Na prawej ręce: Przyciski PS, Options, Kółko, Krzyżyk, R1, R2, prawa gałka analogowa, R3

Na lewej ręce: Przyciski PS, Create, Trójkąt, Kwadrat, L1, L2, lewa gałka analogowa, L3 Czujniki Ruch: 6-osiowy system czujników (3-osiowy żyroskop & 3-osiowy akcelerometr)

Detekcja dotyku, śledzenie pozycji za pomocą IR Sprzężenie zwrotne Adaptacyjne triggery (R2 & L2), haptyczne wibracje Port USB typu C Połączenie Bluetooth 5.1 Bateria litowa, ładowalna

Pierwsza gra ekskluzywna na PlayStation VR2!

Sony wstrzymało się jeszcze z pokazem urządzenia oraz kontrolera – a co za tym idzie – ceny PlayStation VR2. Mamy za to potwierdzoną pierwszą ekskluzywną grę na ten dodatek do PS5 Zaskakująco, jest to produkcja od studia Guerilla Games – Horizon: Call of the Mountain. Zdecydowanie musicie obejrzeć tę krótką zajawkę na dole, ponieważ pokazuje ona możliwości zbliżone do Half Life: Alyx. Trudno nie wierzyć w magię gier od PlayStation Studios, dlatego zostawiam Was ze zwiastunem.

Nie zagramy tutaj Aloy jak w zbliżającym się Horizon: Forbidden West. Jednak bohaterka ma również pojawić się w tej produkcji wirtualnej rzeczywistości, więc czekamy. Dajcie znać, czy będziecie wypatrywać ogłoszenia cen PlayStation VR2! Jak dla mnie – jest to ogromne ogłoszenie, które może uprzykrzyć nieco życie korporacji Meta.