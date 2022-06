Surface Laptop Go 2 dołączył do oferty Microsoftu. Już można go zamawiać w Polsce

Rodzina urządzeń Surface się powiększyła – dołączył dziś do niej nowy Surface Laptop Go 2, który jest smukły i lekki oraz zapewnia wysoką wydajność w każdym miejscu i czasie. Co dokładniej oferuje, jaka jest jego specyfikacja i ile kosztuje ten nowy sprzęt od giganta z Redmond?

Reklama

Microsoft Surface Laptop Go 2 dołączył do oferty producenta z Redmond

Urządzenie wyposażono w wyświetlacz PixelSense o przekątnej 12,4 cala, który obsługuje do 10 punktów dotyku. Ekran cechuje się również proporcjami 3:2 i rozdzielczością 1536×1024 pikseli (dpi = 148 ppi) oraz oferuje maksymalną jasność na poziomie 330 nitów.

Microsoft przygotował wersję z tylko jednym procesorem Intel Core 11. generacji – czterordzeniowym Intel Core i5-1135G7 z układem graficznym Intel Iris Xe. Klienci będą mogli natomiast wybierać pomiędzy konfiguracjami z 4 GB i 8 GB RAM LPDDR4x oraz dyskiem SSD o pojemności 128 GB i 256 GB. Producent podkreśla, że dysk SSD jest wymienny.

Microsoft Surface Laptop Go 2 zapewnia również kamerę internetową 720p HD z przysłoną f/2.0, podwójne mikrofony Studio Mics z dużym zasięgiem i głośniki Omnisonic z Dolby Audio Premium. Łączność obsłużą natomiast moduły Bluetooth 5.1 i WiFi 6 oraz złącza USB-C, USB-A, Surface Connector i 3,5 mm audio. Na pokładzie nie zabrakło też czytnika linii papilarnych (nie dotyczy konfiguracji i5/4 GB/128 GB).

Microsoft Surface Laptop Go 2 zapewni wysoką wydajność w podróży

Producent chwali się, że Surface Laptop Go 2 jest najlżejszym laptopem z serii Surface Laptop – urządzenie waży zaledwie 1,127 kg. Wagowo można więc go ustawić obok LG Gram 2022. Microsoft zapewnia również, że ma zagwarantować wysoką wydajność w każdym miejscu i czasie – nie tylko w domowym zaciszu, ale też w podróży (w którą, z uwagi na niewielką wagę, można bez problemu go zabrać). Całość ma wymiary 278,2×206,2×15,7 mm, a klienci będą mogli wybierać spośród aż czterech wersji kolorystycznych: Sage, Ice Blue, Sandstone i Platinum.

Według Microsoftu akumulator o pojemności nominalnej 41 Wh w Surface Laptop Go 2 wystarczy na do 13,5 godziny typowego używania urządzenia. W zestawie firma dodaje zasilacz o mocy 39 W. Laptop oczywiście pracuje na systemie Windows 11 i ma oprogramowanie TPM, a także wsparcie dla Windows Hello (funkcja ta, zgodnie z zapewnieniami producenta, zapewnia ochronę klasy korporacyjnej). Ponadto Microsoft fabrycznie wgrał tutaj aplikacje Microsoft 365 i Xbox oraz daje miesięczny okres próbny Microsoft 365 Family i Xbox Game Pass Ultimate.

Ile kosztuje Microsoft Surface Laptop Go 2?

Ceny w Stanach Zjednoczonych:

Intel Core i5 + 4 GB RAM + 128 GB SSD – 599,99 dolarów amerykańskich (równowartość ~2565 złotych),

Intel Core i5 + 8 GB RAM + 128 GB SSD – 699,99 USD (~2990 złotych),

Intel Core i5 + 8 GB RAM + 256 GB SSD – 799,99 USD (~3420 złotych).

Ceny Microsoft Surface Laptop Go 2 w Polsce:

Intel Core i5 + 4 GB RAM + 128 GB SSD – 3099 złotych,

Intel Core i5 + 8 GB RAM + 128 GB SSD – 3599 złotych,

Intel Core i5 + 8 GB RAM + 256 GB SSD – 4099 złotych.

Surface Laptop Go 2 można już zamówić w przedsprzedaży na oficjalnej polskiej stronie Microsoftu. W Polsce dostępna jest tylko jedna wersja kolorystyczna – platynowa.