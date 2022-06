Chłopcze! God of War nareszcie w PlayStation Plus

To nic, że Sony szykuje wielkie zmiany w ofercie PlayStation Plus. Najnowsza oferta zaimponuje w szczególności tym posiadaczom PS4, którzy jeszcze nie mieli okazji zagrać w ostatnią przygodę Kratosa. Tak jest moi drodzy, jedna z najlepszych gier na tej konsoli wpadła do czerwcowej oferty PlayStation Plus.

Reklama

Wielka nordycka przygoda

Nieoficjalne informacje zapowiadały to wydarzenie już kilka dni temu, lecz teraz mamy oficjalne potwierdzenie. Oto najnowsze gry w PlayStation Plus, jakie subskrybenci usługi pobiorą już od 7 czerwca 2022 roku:

God of War – PS4,

Naruto to Boruto: Shinobi Striker – PS4,

Nickelodeon All-Star Brawl – PS4 & PS5.

Przede wszystkim – God of War! Żeby było jasne, mówimy oczywiście o restarcie serii z 2018 roku, który podbił serca większości posiadaczy konsol PlayStation oraz – już od końcówki stycznia – także użytkowników komputerów PC. To nie tylko epicki, mitologiczny slasher, ale też emocjonalna droga ojca i syna, jakiej nigdy wcześniej nie można było przeżyć w historii medium gier konsolowych.

Wbrew pozorom to nie tylko Kratos jest najważniejszym bohaterem tej opowieści. Jeżeli jakimś cudem jeszcze nie macie tej pozycji za sobą, teraz nie czas na usprawiedliwienia. Co ciekawe, tytuł gościł już w usłudze dzięki PlayStation Plus Collection, lecz warunkiem skorzystania z niej było posiadanie PlayStation 5. Teraz grać mogą wszyscy, więc gnajcie do konsol, tylko poczekajcie do 7 czerwca!

Pozostałe gry w PlayStation Plus na czerwiec 2022

Nawet tak świetne produkcje jak Naruto to Boruto: Shinobi Striker czy Nickelodeon All-Star Brawl, wypadają nieco blado przy opus magnum studia Santa Monica. Osobiście z pewnością dam szansę grze o żółtowłosym shinobi, gdyż od lat licealnych uwielbiam uniwersum Naruto. Nie jest to najpewniej tak dobra gra, jak wszystkie bijatyki z podtytułem Ultimate Ninja Storm, lecz z pewnością nie mniej intrygująca.

W podobnym stopniu ciekawi mnie bijatyka od Nickelodeon, która może być konkretną alternatywą dla – dostępnego tylko konsolach Nintendo Switch – Super Smash Bros. Ultimate. Bijatyka między Wojowniczymi Żółwiami Ninja a Spongebobem Kanciastoportym musi być wydarzeniem co najmniej ciekawym.

źródło: PlayStation Blog

A im więcej kontrolerów się dołączy, tym większa zabawa. W cenie miesięcznej subskrypcji (37 złotych) z pewnością warto spróbować.