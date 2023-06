Konferencja WWDC 2023 już jutro. Oto, co może pokazać Apple

5 czerwca odbędzie się ważna konferencja dla wszystkich fanów Apple – WWDC 2023. Zobaczymy na niej iOS 17 i inne systemowe nowości, ale również mogą pojawić się sprzętowe premiery, w tym długo wyczekiwane gogle AR/VR.

iOS 17 – bez rewolucji, ale będą zmiany

Warto na wstępie podkreślić, że początkowe przecieki wskazywały na brak jakichkolwiek większych nowości w iOS 17, ale później mogliśmy usłyszeć, że firma Tima Cooka zmieniła plany i aktualizacja ma wprowadzić większy zastrzyk nowości.

Owszem, mamy dostać kilka nowych rozwiązań i zmian, ale nie należy nastawiać się na rewolucję. Apple, w przypadku rozwoju iOS, wykonuje mniejsze kroki i stara się zazwyczaj nie ryzykować, aby nie zrazić użytkowników przyzwyczajonych do obecnej koncepcji systemu i interfejsu. Co więc zobaczymy w iOS 17? Przejdźmy do podsumowania dotychczasowych informacji.

Wśród nowości ma się znaleźć tryb inteligentnego wyświetlacza, który będzie dostępny po podłączeniu iPhone’a do ładowarki. Wówczas na ekranie będą wyświetlane różne informacje, m.in. pogoda, godzina, data, aktualnie odtwarzany utwór i wiele więcej. Możliwe, że w tym trybie smartfon stanie się centrum sterowania urządzeniami inteligentnego domu, a także swego rodzaju inteligentnym ekranem, oferując m.in. dostęp do Siri.

Dynamic Island powinna doczekać się nowych funkcjonalności (fot. Apple)

W iOS 17 ma pojawić się zupełnie nowa aplikacja, która będzie pełniła rolę cyfrowego, codziennego dziennika. Użytkownik będzie mógł w niej zapisywać swoje przemyślenia i działania, podobnie jak w bardziej klasycznym dzienniku. Dodatkowo ma ona być połączona z funkcjami zdrowotnymi, a także zawierać dodatkowe opcje, jak chociażby wykrywanie znajomych osób w pobliżu.

Skoro już poruszyliśmy temat zdrowia, wypada dodać, że Apple zamierza wprowadzić jeszcze funkcję śledzenia nastroju i emocji. Będzie można rejestrować codziennie swój nastrój z wykorzystaniem zestawu pytań, na które trzeba będzie odpowiedzieć. Dodatkowo w aplikacji Zdrowie mają pojawić się nowe opcje związane z wprowadzaniem danych związanych ze wzrokiem użytkownika.

Większych zmian ma doczekać się aplikacja Portfel, ale nie znany tutaj żadnych szczegółów. Nowości zobaczymy również w przypadku aplikacji Find My (Znajdź). Co więcej, mówi się o możliwości wgrywania aplikacji spoza sklepu App Store. Ma to wynikać z nacisków Unii Europejskiej, więc niewykluczone, że taka opcja pojawi się tylko w Europie. Mamy jeszcze otrzymać zmiany w Centrum sterowania, a także lepsze wykorzystanie Dynamic Island.

watchOS 10 – ma być naprawdę interesująco

Jeśli potwierdzą się dotychczasowe przecieki, watchOS 10 może okazać się największą aktualizacją w całej historii tego systemu operacyjnego. Apple ma wprowadzić większe ulepszenia, a także zaktualizowany interfejs. W odświeżonym projekcie spory nacisk ma zostać położony na widżety, a całość ma przypominać „stosy widżetów” znane już z iOS.

Warto dodać, że nowy interfejs ma być dostępny w formie jakby nakładki na dowolną tarczę zegarka. Podobno do widżetów będzie można przejść korzystając z pokrętła Digital Crown. Mają się również pojawić zmiany w aplikacjach Apple, które pozwolą lepiej wykorzystać większych ekranach w Apple Watchu Ultra. Nie zabraknie też mniejszych zmian i licznych usprawnień.

Apple Watch series 8 (fot. Apple)

iPadOS 17 i macOS 14 – wiemy niewiele

Zarówno w przypadku iPadOS 17, jak macOS 14, liczba plotek i różnych informacji była znikoma. Może to wynikać z faktu, że tak naprawdę nowości będzie niewiele lub Apple udało się utrzymać najciekawsze nowości w tajemnicy. Oba scenariusze są tak samo prawdopodobne.

iPadOS 17 ma wreszcie dostać aplikację Zdrowie, a także powinna pojawić się nowa aplikacja dziennika, którą zobaczymy też w iOS 17. Podobno Apple ma wprowadzić również większe możliwości personalizacji ekranu blokady i najpewniej te same nowości w Find My, które trafią na iPhone’y.

Z kolei macOS 14 może dostać aplikację codziennego dziennika i ulepszenia w apce Find My. Najpewniej zobaczymy również mniejsze udoskonalenia i różne usprawnienia. Tutaj nastawiałabym się raczej na dość nudną aktualizację.

iPadOS 17 może dostać funkcje personalizacji ekranu znane już z iOS (fot. Apple)

Sprzętowe nowości na WWDC 2023

Tegoroczna konferencja WWDC może również obfitować w sprzętowe premiery, które dla części osób mogą okazać się równie ciekawe lub nawet ciekawsze niż zmiany w systemach operacyjnych i aplikacjach.

Zacznijmy od 15-calowego MacBooka Air, o którym mówi się już od dłuższego czasu. Pod wieloma względami będzie on przypomniał podstawowy, 13-calowy model. Dostaniemy więc bardzo podobny design z notchem na górze ekranu, smukłą obudowę, ale oczywiście większy ekran. Jego sercem ma być układ Apple M2, znany już z innych Maków. Mówi się jeszcze, że cena będzie o 500 dolarów wyższa względem 13-calowego MacBooka Air.

MacBook Air (źródło: Apple)

Nieoficjalne informacje wskazują na zaprezentowanie odświeżonej wersji Mac Studio, czyli najpotężniejszego komputera z procesorem Apple. W związku z tym, że obecna generacja została pokazana nieco ponad rok temu, to najpewniej zmiany będą dotyczyć głównie procesora – M1 Ultra zostanie zastąpiony wydajniejszym M2 Ultra. Dla trochę mniej wymagających użytkowników będzie przeznaczona wersja z układem M2 Max na pokładzie.

Największą sprzętową premierą, a także najciekawszym punktem całego wydarzenia, mogą okazać się gogle Reality Pro. Mają one oferować zarówno rzeczywistość rozszerzoną, jak i rzeczywistość mieszaną. To wszystko dzięki wykorzystaniu topowej, sprzętowej specyfikacji (m.in. dwa ekrany 4K micro LED), wyprzedzającej wiele konkurencyjnych rozwiązań. Oczywiście sercem będzie tutaj autorski procesor Apple, możliwe, że bazujący na jednej z wersji układu Apple M2.

Gogle mają działać pod kontrolą nowego systemu xrOS, najpewniej opartego na iOS. Oznacza to, że podczas całego WWDC (wydarzenie to nie tylko główna konferencja) będą specjalne warsztaty dla deweloperów, na których Apple pokaże nowe narzędzia do projektowania aplikacji.

Niestety, gogle mają kosztować około 3000 dolarów, a więc będą produktem dla nielicznych. Do sprzedaży podobno trafią jeszcze pod koniec tego roku.

Jak oglądać WWDC 2023?

Konferencja WWDC odbędzie się w poniedziałek, 5 czerwca 2023 roku. Rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu polskiego. Będzie ją można oglądać na stronie Apple, a także na oficjalnym kanale firmy na YouTube. Zapraszamy również do śledzenia wszystkich najciekawszych nowości razem z Tabletowo.pl.