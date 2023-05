W iOS 17 pojawi się funkcja, którą Apple zgapiło od Google

Jeśli potwierdzą się najnowsze informacje, to iOS 17 zapewni funkcję, która będzie podobna do tego, co Google już wcześniej wprowadziło w smartfonach z linii Pixel. Oczywiście to nie powód, aby narzekać na Apple, a tym bardziej wyśmiewać się z firmy. Śmiem twierdzić, że dobre pomysły konkurencji jak najbardziej powinny stawać się inspiracją.

iOS 17 z dodatkowymi funkcjami podczas ładowania

Do konferencji WWDC 2023, na której Apple pokaże iOS 17 i inne systemy operacyjne, pozostało już niewiele czasu. Odbędzie się ona w pierwszy poniedziałek przyszłego miesiąca, tj. 5 czerwca 2023 roku. Niewykluczone, że wówczas poznamy również sprzętowe nowości.

W związku z tym, że konferencja Apple już niebawem, to należy nastawić się na wysyp różnego typu rewelacji na temat nadchodzących nowości. Najnowsze informacje wskazują, że Apple zamierza zapewnić dodatkowe funkcje, gdy iPhone będzie podłączony do ładowarki, aby nie leżał bezczynnie.

Według Marka Gurmana z Bloomberga, mającego spore doświadczenie w ujawnianiu planów firmy Tima Cooka, Apple zamierza w iOS 17 wprowadzić tryb z funkcjami podobnymi do tych znanych z inteligentnych ekranów. Po podłączeniu do ładowarki iPhone mógłby wyświetlać różne informacje na specjalnie przygotowanym ekranie, w tym godzinę, datę, aktualnie odtwarzany utwór i wiele więcej. Możliwe, że w tym trybie smartfon mógłby stać się centrum sterowania urządzeniami inteligentnego domu, a także swego rodzaju inteligentnym ekranem, oferując m.in. dostęp do Siri.

Pamiętacie jeszcze, co wprowadził iOS 16 w 2022 roku? (fot. Apple)

Warto zauważyć, że firma z Cupertino nie byłaby pierwsza. Wcześniej podobne rozwiązanie pojawiło się w smartfonach Google z linii Pixel. Możliwe jednak, że względem pomysłu Google zobaczymy co najmniej jedną znaczącą różnicę. Otóż inteligentny ekran w Pixelach wymaga korzystania z ładowarki Pixel Stand. Natomiast obecne informacje wskazują, że nowość w iOS 17 nie będzie wymagać zakupu specjalnej ładowarki Apple, aczkolwiek konieczne będzie ustawienie iPhone’a w pozycji poziomej.

Co jeszcze przyniesie iOS 17?

Podobno początkowo Apple planowało tylko drobne ulepszenia, a aktualizacja miała być dość nudna. Firma miała jednak zmienić zdanie. Co prawda iOS 17 nie przyniesie naprawdę dużych nowości, ale ma być znacznie ciekawszy niż wstępnie zakładano.

Tegoroczne, duże wydanie systemu operacyjnego dla iPhone’ów ma wprowadzić ulepszenia w aplikacji Portfel, zupełnie nową aplikację codziennego dziennika, usprawnienia w usługach lokalizacyjnych, a także nowości dotyczące zdrowia użytkownika. Należy spodziewać się również innych zmian.