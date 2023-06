Super Sprzedawca na Allegro już nie będzie musiał spełnić wyśrubowanych wymagań

Allegro ciągle coś zmienia. Platforma regularnie informuje, na co powinni przygotować się zarówno kupujący, jak i sprzedający. Tym razem ma szczególnie ważną wiadomość dla tych ostatnich, bowiem od 4 września 2023 roku zmienią się warunki programu Super Sprzedawca. Klienci również jednak powinni być tego świadomi, ponieważ serwis znacząco złagodzi wymagania, jakie sprzedający muszą spełnić.

Aktualne warunki programu Super Sprzedawca na Allegro

Obecnie sprzedawcy muszą spełnić aż 11 warunków, aby zostać Super Sprzedawcą. Przede wszystkim muszą korzystać z konta firmowego, a do tego:

wystawić co najmniej jedną ofertę w ciągu 30 dni poprzedzających wyrażenie chęci udziału w programie,

zrealizować co najmniej 20 zamówień w ciągu 30 dni,

otrzymać minimum 100 ocen w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

mieć średnią ze wszystkich graficznych ocen (gwiazdek) z ostatnich 30 dni na poziomie minimum 4,950 (w średniej wynik zaokrąglany jest do 3. miejsca po przecinku),

uzupełnić numery przesyłek w terminie zadeklarowanym w ofertach do minimum 80% transakcji w ciągu ostatnich 30 dni,

mieć 99% odpowiedzi na wiadomości klientów w ciągu 24 godzin

oraz mieć 99% odpowiedzi w Dyskusjach w ciągu 24 godzin.

Ponadto w ciągu ostatnich 30 dni kandydaci do miana Super Sprzedawcy nie mogą mieć ostrzeżeń i blokad za naruszenie regulaminu w ciągu ostatnich 30 dni i nie mogą mieć więcej niż 0,02% Dyskusji zakończonych jako nierozwiązane w stosunku do wszystkich transakcji z ostatnich 30 dni (łączna liczba nierozwiązanych dyskusji z ostatnich 30 dni nie może przekroczyć 20).

fot. Pixabay

Ostatecznie o zaakceptowaniu aplikacji do programu Super Sprzedawca decyduje zespół Allegro, który indywidualnie weryfikuje jakość obsługi klienta. Weryfikacja zgłoszenia trwa maksymalnie 21 dni.

Od 4 września 2023 roku łatwiej będzie zostać Super Sprzedawcą na Allegro

Jak widać, aktualnie Allegro stawia przed kandydatami nie tak łatwe do spełnienia warunki. Od 4 września 2023 roku, znacznie łatwiej będzie uzyskać ten status, bowiem liczba warunków koniecznych do spełnienia zostanie zmniejszona do zaledwie czterech, a do tego zmieni się procedura przyznawania tytułu Super Sprzedawcy.

Przede wszystkim miano to będzie przyznawane automatycznie, a nie na wniosek – kwalifikacja ma się odbywać codziennie dla wszystkich sprzedających na podstawie wyników jakości sprzedaży, podczas gdy obecnie sprzedający są kwalifikowani do programu co 30 dni, a do tego każdy indywidualnie.

Jeśli zaś chodzi o warunki, koniecznie do spełnienia, to tytuł Super Sprzedawcy sprzedający otrzyma, jeśli ma konto firmowe i nie ma statusu apteki, i jego jakość sprzedaży będzie na poziomie Super + lub Super przez co najmniej 14 z ostatnich 30 dni (nie muszą to być dni następujące po sobie) i jednocześnie będzie ona na poziomie nie niższym niż Dobry przez co najmniej ostatnich 30 dni oraz zrealizował minimum 50 zamówień w ciągu ostatnich 30 dni.

Zmiana zasad przyznawania tytułu Super Sprzedawcy to zdecydowanie dobra wiadomość dla sprzedających. Czas natomiast pokaże, jak to wpłynie na doświadczenia kupujących – w końcu obecnie status Super Sprzedawcy to dla wielu osób gwarancja zadowolenia z zakupów. Zobaczymy, czy znaczące złagodzenie wymagań nie wpłynie negatywnie na jakość obsługi na Allegro.