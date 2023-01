Czekasz na iOS 17? Nie mamy dobrych informacji

Możliwe, że iOS 17 nie przyniesie naprawdę dużych zmian i będzie dość nudną aktualizacją. Wynika to z tego, że Apple ma skupić się na rozwoju innego produktu.

Ma być dość nudno w iOS 17

Zaprezentowany w zeszłym roku iOS 16 wprowadził znacząco przeprojektowany ekran blokady, a także kilka innych nowości, ale zdecydowanie nie można go nazwać odczuwalnym krokiem do przodu. Jak najbardziej można stwierdzić, że mieliśmy do czynienia z dość nudną aktualizacją, która mogła zawieść wielu użytkowników iPhone’ów.

Niewykluczone, że kolejna duża wersja, czyli iOS 17, także nie przyniesie naprawdę znaczących nowości. Co prawda, do jej prezentacji pozostało jeszcze sporo czasu, bowiem zostanie pokazana za kilka miesięcy na WWDC, ale źródła uznawane za wysoce wiarygodne zapowiadają brak większych zmian.

Mark Gurman, znany z ujawniania planów Apple, donosi, że iOS 17, iPadOS 17 i macOS 14 mogą mieć mniej nowych funkcji niż pierwotnie zakładano. Możliwe, że będziemy mieli do czynienia z raczej niewielkimi aktualizacjami, które nie wprowadzą naprawdę odczuwalnych nowości lub ewentualnie pojawią się 1-2 większe funkcje, tak jak w przypadku iOS 16.

Główne nowości w iOS 16 (fot. Apple)

Ma to wynikać ze skierowania głównych sił inżynierów do prac nad „xrOS”, czyli systemem operacyjnym, który będzie napędzał nowe urządzenie AR/VR. Firma Tima Cooka może je zaprezentować już wiosną tego roku.

Dowiedzieliśmy się, że Apple zamierza również ulepszyć funkcje rozszerzonej rzeczywistości i wprowadzić je na iPhone’y oraz inny sprzęt. Co ciekawe, elementy AR mają pojawić się m.in. w fizycznych sklepach Apple Store. Przykładowo w ten sposób będzie można zobaczyć więcej informacji na temat paska do Apple Watcha, który znajduje się na wystawie.

Nie tylko w przypadku systemów będzie nudno

Jak już wspomniałem, iOS 17 nie przyniesie naprawdę dużych nowości. Podobny scenariusz ma być planowany w przypadku nowych urządzeń Apple – np. Apple Watch i słuchawki AirPods.

Ostatnie informacje wskazują, że również tutaj firma skupiła się na urządzeniu AR/VR i na większe zmiany musimy poczekać do 2024 roku.