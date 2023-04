Apple pracuje nad zupełnie nową aplikacją na iPhone’y. Do czego będzie służyła?

Według najnowszych rewelacji Apple pracuje nad nową aplikacją, która ma pojawić się na iPhone’ach i najpewniej innych urządzeniach z Cupertino. Wypada dodać, że powinna ona pomóc użytkownikom w dbaniu o zdrowie, szczególnie to psychiczne.

Aplikacja będzie zachęcać do prowadzenia codziennego dziennika

Apple podczas wprowadzania nowości i zmian w swoim oprogramowaniu skupia się przede wszystkim na już dostępnych aplikacjach. Nie powinno to dziwić, bowiem to właśnie część z domyślnie zainstalowanych apek w iOS lub innych systemach cieszy się największą popularnością. Nie oznacza to jednak, że nie są prowadzone prace nad zupełnie nowym oprogramowaniem – np. niedawno w ręce użytkowników została oddana aplikacja Freeform oraz Apple Music Classic.

Według najnowszych informacji, do listy aplikacji na iPhonie dołączy zupełnie nowa. Co prawda jej funkcjonalność będzie zbliżona do apki Notatki, ale pojawi się kilka zasadniczych różnic. Ponadto ma ona być częścią działań firmy związanych z rozwiązaniami dotyczącymi zdrowia użytkowników.

Otóż nowa aplikacja, rozwijana pod nazwą kodową Jurassic, ma być cyfrową formą dziennika. Użytkownik będzie mógł w niej zapisywać swoje codzienne przemyślenia i działania, podobnie jak w bardziej klasycznym dzienniku. Oczywiście nie zabraknie funkcji związanych ze współpracą z innymi aplikacjami i całym „ekosystemem” Apple. Przykładowo będzie można pobrać informacje z innych aplikacji i usług – np. z apki Zdrowie czy treść wiadomości z iMessage.

Aplikacja Freeform (fot. Apple)

Jak już wcześniej wspomniałem, nowa aplikacja będzie skupiona na użytkowniku i jego zdrowiu. Jej zadaniem ma być m.in. analizowanie jego zachowania, wychwytywanie określonych wzorców i rutyny, a także sytuacji nietypowych – np. dnia wolnego od pracy lub wycieczki w weekend. Mało tego, podobno aplikacja ma wykrywać fizyczną obecność innych osób, dzieląc te osoby na współpracowników, przyjaciół i rodzinę. Najpewniej zebrane dane pozwolą pomóc w określeniu zdrowia psychicznego i nie tylko.

Ilość zebranych danych może wzbudzać słuszne obawy o prywatność. Myślę jednak, że Apple zapewni tutaj zestaw funkcji, które pozwolą podnieść poziom prywatności i wybrać, które dokładnie informacje chcemy udostępniać. Co więcej, dane najpewniej zostaną na serwerach firmy i nie zostaną wykorzystane w innych aplikacjach bez wyraźniej zgody użytkownika.

Nowa aplikacja ma zostać ogłoszona już niebawem

Według omawianego raportu, nowa aplikacja zostanie zaprezentowana wraz z iOS 17. Oznacza to, że Apple pokaże aplikację podczas tegorocznej konferencji WWDC, która zaplanowana jest na początek czerwca 2023 roku.