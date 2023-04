Do nowych Volvo właśnie trafiła jedna z najlepszych nawigacji

Właściciele nowszych Volvo, a także modeli Polestara mogą zacząć chwalić się, że korzystają z jednej z najlepszych nawigacji. Otóż Waze można już zainstalować w samochodach z Android Automotive.

Waze w Volvo i Polestar 2

Jeśli miałbym wskazać moją ulubioną nawigację samochodową, to bez większego wahania wybrałbym Waze. Uważam, że to właśnie ona oferuje najlepszy algorytm wyznaczania tras, ma najbardziej aktualne mapy, a dodatkowo zestaw przydatnych funkcji. Owszem, wciąż zdarza mi się korzystać z Map Google, które jak najbardziej cenię, ale jednak przegrywają one z Waze.

Oczywiście z omawianej nawigacji możemy bezpłatnie korzystać na smartfonach z Androidem i iOS, a także dostępna jest ona z poziomu Android Auto i Apple CarPlay. Co więcej, w zeszłym roku pojawiła się w samochodach z Android Automotive, ale wyłącznie w modelu Renault Austral Hybrid i Megane E-Tech. Natomiast teraz będą z niej mogli korzystać właściciele Volvo.

Oczywiście taka możliwość pojawiła się już wcześniej, a to za sprawą dodania obsługi Apple CarPlay w modelach z Android Automotive. Tylko że nie każdy korzysta z iPhone’a, a dodatkowo skoro na pokładzie jest system infotainment Google z możliwością instalowania aplikacji ze sklepu, to jednak lepiej mieć aplikację zainstalowaną w samochodzie i nie bawić się w podłączanie smartfona.

Nową nawigację można już pobrać

Waze na oficjalnym blogu poinformowało, że nawigacja jest już wprowadzana na wszystkie obsługiwane modele Volvo i Polestara 2 na całym świecie. Oczywiście na wszystkie samochody z Android Automotive na pokładzie, więc nie dotyczy to trochę starszych Volvo z autorskim systemem infotainment firmy.

Jeśli chcecie sprawdzić, jak korzysta się z tej nawigacji z poziomu Android Automotive, to pozostaje tylko przejść do Google Play i pobrać aplikację. Nie będzie już konieczne podłączanie i korzystanie ze smartfona, który może zostać w kieszeni. Warto dodać, że nie jest to pierwsza nawigacja, która pojawiła się w autach z Androidem – wcześniej wprowadzona została nawigacja Sygic. Do tego dochodzą jeszcze wbudowane Mapy Google.

Ciekawe, czy Waze wyświetlany jest tylko na centralnym ekranie, czy również na cyfrowych zegarach za kierownicą. Dodam, że w przypadku Map Google obsługiwane są oba ekrany, ale już nawigacja Sygic dostępna jest wyłącznie na tym centralnym.