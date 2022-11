Błędy to nie tylko Android Auto. Mapy Google mają irytujący problem w Apple CarPlay

Jeśli chodzi o problemy, to najczęściej słyszymy o nich w przypadku Android Auto. Tym razem jednak na błąd w aplikacji Mapy Google skarżą się użytkownicy Apple CarPlay.

Jest lepiej, ale nie jest idealnie

Jak przed chwilą wspomniałem, Android Auto znacznie częściej pojawia się w informacjach dotyczących różnych usterek. Można nawet stwierdzić, że jest ich zdecydowanie za dużo, co może zniechęcać do korzystania z tego oprogramowania.

Owszem, błędy nie występują u wszystkich użytkowników i niewykluczone, że część osób jest bardzo zadowolona z Android Auto. Nie zmienia to jednak faktu, że jakość oprogramowania, patrząc na liczbę zgłaszanych problemów, nie zachwyca. Tutaj zauważalnie lepiej wypada konkurencyjne Apple CarPlay.

Możliwe, że większa liczba błędów w Android Auto wynika też ze znacząco większej liczby możliwych konfiguracji, na jakich oprogramowanie Google jest uruchamiane. W końcu łatwiej zapanować nad jakością, gdy tworzymy aplikację w dość zamkniętym środowisku.

Owszem, rozwiązanie z Cupertino sprawia wrażenie bardziej dopracowanego, ale nie oznacza to, że użytkownicy nie doświadczają żadnych błędów. Przykładowo w zeszłym roku mogliśmy usłyszeć o problemie ze zrywaniem połączenia między smartfonem a samochodem.

Mapy Google bez przydatnej funkcji

Co prawda tym razem błąd prawdopodobnie nie leży po stronie oprogramowania Apple, ale należy odnotować, że jak najbardziej dotyka wielu użytkowników CarPlay. Z rosnącej liczby skarg wynika, że u części osób przestała działać funkcja wyszukiwania głosowego w nawigacji.

Problem dotyczy aplikacji Mapy Google i raczej nie występuje w Mapach Apple i innych nawigacjach. W związku z tym, że jednak rozwiązanie Google jest jednym z najpopularniejszych, to błąd może dotyczyć dość sporej grupy osób.

Mapy Google w Apple CarPlay (fot. Tabletowo.pl)

Otóż naciśnięcie ikony mikrofonu w nawigacji Google nie aktywuje wyszukiwania głosowego. Niektórzy wskazują, że problem występuje tylko przy pierwszej próbie, a gdy chwilę odczekamy i ponownie klikniemy na ikonę, to funkcja jest już dostępna, aczkolwiek nie jest to regułą.

Co ciekawe, niektórzy już wcześniej doświadczali tego problemu, ale miał on z czasem zniknąć i teraz powrócił. Prawdopodobnie błąd nie jest powiązany z żadną konkretną marką samochodów, a także żadnym konkretnym modelem iPhone’a.

Czy faktycznie jest to irytujący problem? Oczywiście na postoju, gdy cel w nawigacji możemy wprowadzić ręcznie (z poziomu ekranu iPhone’a), to raczej problem nie jest zbytnio odczuwalny. Sytuacja wygląda jednak inaczej, gdy już prowadzimy samochód – wówczas jedyną słuszną metodą obsługi nawigacji w CarPlay jest właśnie głosowe wprowadzanie celu. Ze względów bezpieczeństwa nie możemy go wpisać ręcznie na ekranie samochodu.

Niestety, nie jest jeszcze znane rozwiązanie opisywanego problemu. Pozostaje więc czekać na aktualizację aplikacji Mapy Google.