Dwa miesiące SkyShowtime w Polsce. Jaką popularnością wśród Polaków cieszy się ta platforma?

SkyShowtime rozpoczął swoje podwoje w Polsce 14 lutego 2023 roku, zatem kusi swoją ofertą mieszkańców Polski już od ponad dwóch miesięcy. Czy robi to skutecznie? Mamy okazję się tego dowiedzieć.

Liczba użytkowników SkyShowtime w Polsce

Informacje na temat liczby użytkowników najnowszej platformy VOD na polskim rynku dostarczył Gemius. Według podawanych przez niego danych, zarówno w lutym, jak i marcu 2023 roku SkyShowtime zdołał wskoczyć do TOP 10 najczęściej odwiedzanych serwisów z wideo na żądanie w Polsce, lokując się na ostatnim, dziesiątym miejscu.

W lutym odwiedziło go ponad milion realnych użytkowników, którzy średnio spędzili w nim nieco ponad 51 minut. W marcu liczba realnych użytkowników sięgnęła blisko dwóch milionów, ale średni czas korzystania z platformy skrócił się do trochę ponad 36 minut. Nie zmienia to faktu, że nowy serwis skutecznie przyciąga coraz większą rzeszę polskich internautów.

W marcu 2023 roku niewiele zabrakło mu, aby wyprzedzić pod względem liczby użytkowników cda.pl. Jeśli SkyShowtime zdoła utrzymać tempo, to bardzo szybko może przybliżyć się do TOP 5. Niewykluczone, że zdoła nawet dogonić swoich rodzimych konkurentów, tj. HBO Max i Disney+ (szczególnie że ten pierwszy względem lutego stracił ponad pół miliona realnych użytkowników, a to niepokojąca sytuacja). Pozycja Netflixa w Polsce jest jednak niezagrożona – Polacy z niego nie zrezygnują nawet w dobie rekordowej inflacji.

źródło: Gemius

Skąd tak szybko rosnąca popularność SkyShowtime?

Nie bez powodu mówi się, że cena czyni cuda – amerykańska platforma z wideo na żądanie zdecydowała się zawalczyć o polskiego użytkownika wręcz dumpingową ceną. Na start przygotowano bowiem promocję, w ramach której pierwsi subskrybenci otrzymali rabat 50% na cenę subskrypcji do 2101 roku (pod warunkiem utrzymania jej ciągłości). Obecnie płacą oni zaledwie 12,49 złotych, bo regularna cena wynosi 24,99 złotych. To sprawia, że SkyShowtime jest jednym z najtańszych serwisów VOD.

Promocja z rabatem 50% już się jednak zakończyła, ale przygotowano nową, również bardzo kuszącą ofertę – nowi użytkownicy mogą testować platformę przez 7 dni za darmo oraz wykupić roczną subskrypcję za jedyne 198,99 złotych, czyli roczny dostęp w cenie ośmiu miesięcy (średnio za miesiąc wychodzi 16,60 złotych).

Polacy są bardzo „wrażliwi na cenę” – SkyShowtime na tle bezpośredniej konkurencji z podobną ofertą (tj. produkcjami największych studiów) jest najtańszy. To mu tylko przysparza popularności. Nie możemy się doczekać, co przyniosą kolejne miesiące – spodziewamy się coraz większej liczby użytkowników, ale dopiero czas pokaże, czy się nie przeliczyliśmy.