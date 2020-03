Polestar 2 – rusza produkcja pierwszego elektryka z Androidem

Pierwszy samochód z Android Automotive OS już wkrótce trafi do klientów. Trzeba przyznać, że Polestar 2 zapowiada się naprawdę interesująco.

Polestar 2 – dobre osiągi, atrakcyjny wygląd i ciekawy system infotainment

Marka należąca do Volvo skupia się obecnie na samochodach elektrycznych. Jednym z nich jest Polestar 2, czyli fastback mający stanowić konkurencję m.in. dla Tesli Model 3. Otrzymał on zestaw dwóch silników elektrycznych – pierwszy znajduje się na przedniej osi, drugi zlokalizowany jest zaś na tylnej. Zapewniają one moc na poziomie 300 kW (408 KM), która przenoszona jest na wszystkie cztery koła. Sprint do pierwszej setki trwa poniżej 5 sekund.

Według danych producenta, akumulatory o całkowitej pojemności 78 kWh mają oferować zasięg do 470 km według WLTP. Wartość więc w zupełności wystarczająca do nie tylko poruszania się w mieście, ale również dalszych wyjazdów.

Jak już wspomniałem, mamy do czynienia z pierwszym samochodem wyposażonym w Android Automotive OS. Nie, nie jest to nakładka w stylu Android Auto, ale pełnoprawny system z dostępem do chociażby ustawień pojazdu. Użytkownik otrzymuje m.in. Mapy Google, Asystenta Google, YouTube Music, a nawet Google Play. Oczywiście w sklepie z aplikacjami znajdą się pozycje specjalnie zaprojektowane do obsługi w samochodzie.

Warto jeszcze wspomnieć o aktywnym tempomacie, asystencie pasa ruchu, kamerach 360 stopni czy mobilnej aplikacji z funkcją cyfrowego kluczyka. Jeśli już będziemy musieli naładować smartfon, to do wyboru są cztery złącza USB typu C lub ładowarka bezprzewodowa 15 W.

Polestar 2 – rusza produkcja

Mimo epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, w Chinach rusza właśnie produkcja Polestara 2. Zgrabny elektryk powstaje w fabryce należącej do Geely zlokalizowanej w Luqiao. Według obecnych założeń, pierwsze egzemplarze trafią do klientów jeszcze w pierwszej połowie 2020 roku.

Początkowo dostępność Polestara 2 będzie ograniczona do wybranych regionów – Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Szwecja i Belgia. Oczywiście z czasem samochód ma być wprowadzany na kolejne rynki.

Ile trzeba będzie zapłacić za pierwszego elektryka z Androidem? Ceny w Europie mają startować od około 58 tys. euro (około 265 tys. złotych).

źródło: elektrowoz.pl, Polestar

