Spotify Premium za darmo na 3 miesiące. Jest też promocja dla byłych subskrybentów

Na rynku usług streamingu muzyki mamy sporą konkurencję i silną rywalizację o względy klientów, a więc również często promocje. Tym razem nową promocję wprowadziło Spotify, w ramach której dostęp do usługi w wersji Premium na 3 miesiące otrzymacie za darmo lub na korzystniejszych warunkach (w zależności od Waszego statusu).

Nowa promocja na Spotify Premium

Jak przed chwilą wspomniałem, na rynku usług streamingu muzyki mamy do czynienia z zaciętą rywalizacją o klienta. Graczy, w tym także naprawdę silnych firm, jest całkiem sporo. Mimo to Spotify, które jak najbardziej spopularyzowało tę formę słuchania legalnej muzyki, wciąż może pochwalić się wysoką pozycją i ogromną liczbą użytkowników. Nie oznacza to jednak, że Szwedzi nie czują na sobie oddechu Apple Music, Tidala czy Amazon Music. Nie powinno zatem dziwić, że dość często możemy usłyszeć o różnych promocjach.

Promocje Spotify najczęściej skierowane są zarówno do nowych, jak i byłych użytkowników. Celem jest bowiem przyciągnięcie osób do usługi, a tym samym zwiększenie przychodów. Nie inaczej jest tym razem, ponieważ szwedzka platforma streamingowa przygotowała preferencyjne warunki dla przyszłych i byłych subskrybentów.

Należy zaznaczyć, że promocja dotyczy planu Premium Individual, czyli pakietu przeznaczonego dla jednego użytkownika. W ramach specjalnej oferty nowi użytkownicy mogą otrzymać dostęp na 3 miesiące za darmo. Z kolei osoby, które wcześniej korzystały z planu Premium, mają możliwość wykupienia go ponownie na trzy miesiące za 19,99 złotych, czyli w cenie jednego miesiąca.

Promocja dla byłych subskrybentów (fot. Tabletowo.pl)

Warto mieć jeszcze na uwadze, że oferta nie jest dostępna dla użytkowników, którzy zrezygnowali z Premium po 19 marca 2023 roku. Ten zapis w regulaminie jest jak najbardziej zrozumiały, bowiem jeśli nie byłoby żadnych ograniczeń, to każdy mógłby skorzystać z nowej promocji, po prostu rezygnując z obecnej subskrypcji i aktywując ją ponownie w niższej cenie.

Można trochę zaoszczędzić

W związku z tym, że Spotify Premium Individual wyceniony jest na 19,99 złotych miesięcznie, to nowa promocja pozwala zaoszczędzić prawie 60 złotych lub 40 złotych w przypadku ex-subskrybentów. Pieniądze można przeznaczyć na zakup innej usługi streamingowej, wydać w sklepie, kupić coś dobrego do jedzenia lub po prostu dalej trzymać na koncie.

Regulamin oferty promocyjnej Spotify Premium znajdziecie tutaj.