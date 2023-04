Call of Duty: Modern Warfare 2 za darmo na 7 dni

Z okazji trzeciego sezonu Call of Duty: Modern Warfare 2 wydawca zdecydował się na udostępnienie siedmiu darmowych dni. Jak z nich skorzystać i w których trybach będzie można się bawić?

Sezon 3 w Call of Duty: Modern Warfare 2

Od 12 kwietnia wszyscy posiadacze COD: Modern Warfare 2 mogą korzystać z pełni usług, jakie oferuje trzeci sezon tej produkcji. Mowa tutaj m.in. o trybie strzelaniny z czterema dedykowanymi mapami, trzech nowych arenach 6 na 6 i nowych Operacjach Specjalnych. Z całą pewnością jest co robić w grze. Szczególnie że nowy karnet bojowy to także okazja do odblokowania kolejnych skórek lub schematów broni.

https://www.youtube.com/watch?v=cc0piU-rYmY

W trakcie trzeciego sezonu Call of Duty: Modern Warfare 2 do strzelanki Activision zawitają też specjalne tryby. Mowa tutaj o Cranked, Face Off i Infected. Pierwszy z nich to zwykły deathmatch, ale z licznikami nad operatorami. Drugi to rywalizacja 3 na 3, a trzeci to klasyczny tryb z CoD na mapie bitewnej. Z części tych rzeczy będą mogły skorzystać również osoby, które nie mają kupionego najnowszego Call of Duty. Od 19 do 26 kwietnia Activision oferuje bowiem darmowy dostęp!

Darmowy tydzień w Call of Duty: Modern Warfare 2

Gracze, którzy zdecydują się ograć Call of Duty: Modern Warfare 2 w trakcie darmowego tygodnia, nie będą mogli skorzystać z wszystkich dostępnych rzeczy. Do gry udostępniono im 10 map:

FARM 18,

Shout House,

Shipment,

Dome,

Himmelmatt Expo,

Pelayd’s Ligthouse,

Alley,

Blacksite,

Exhibit,

Santa Sena.

7.7 Ocena

Podobnie jest w przypadku trybów gry. Tych jednak Activision udostępniło więcej, ponieważ aż dwanaście:

TDM,

Hardpoint,

Domination,

Kill confirmed,

Grind,

Gun game,

Infected,

One in the chamber,

All or nothing,

Ground war,

Invasion,

Gunfight.

Grafika promująca darmowy tydzień w Call of Duty: Modern Warfare 2 (źródło: Call of Duty)

W zasadzie z ważniejszych trybów brakuje mi tutaj tylko Operacji Specjalnych. Z drugiej jednak strony nie dziwi mnie to, że akurat na ten tryb Activision się nie zdecydowało. W końcu warto kupić grę m.in. właśnie dla niego!