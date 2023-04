Twórcy Waze dodali znaki zodiaku do nawigacji. To zdecydowanie nietypowy pomysł

Jeśli miałbym wybrać moją ulubioną nawigację, to bez większego wahania wskazałbym na Waze. W związku z tym jak najbardziej cieszy mnie większość nowości, które wprowadzają twórcy. W najnowszej aktualizacji dodane zostały „zodiakalne wrażenia z jazdy”, a także nowy moduł pozwalający na wygodną personalizację aplikacji.

Znaki zodiaku w nawigacji

Oczywiście w przypadku Waze, tak samo jak innych tego typu aplikacji, najważniejszy jest moduł nawigacji. Nie oznacza to jednak, że pozostałe elementy nie są warte uwagi użytkowników. Przykładowo całkiem rozbudowane opcje personalizacji to jak najbardziej przyjemny dodatek. Możemy wybrać jeden z dostępnych głosów, zmienić awatar użytkownika czy wybrać jedną z ikon reprezentujących naszą lokalizację na mapie.

Co więcej, od czasu do czasu twórcy dodają do aplikacji bardziej nietypowe elementy związane z personalizacją, które raczej nie od razu kojarzą się z nawigacjami. Przykładowo w zeszłym roku wprowadzono kilka nowości nawiązujących do Walentynek. Natomiast teraz zdecydowano się wdrożyć „zodiakalne wrażenia z jazdy”.

Jeśli należysz do osób, które interesują się astrologią, a także regularnie sprawdzasz horoskop, to powinna zainteresować Cię nowość ogłoszona przez zespół pracujący nad Waze. Otóż w aplikacji pojawiły się motywy związane ze znakami zodiaku. Możemy więc m.in. ustawić ikonę użytkownika, która nawiązuje do Wagi, Koziorożca czy Raka. Dodatkowo – jak podkreślają sami twórcy – dostajemy przewodnika w nawigacji, który ma rozumieć astrologię i potrafi czytać kierowcom horoskopy.

Zdecydowanie całość brzmi jak szalony pomysł, ale przecież dla wielu osób może okazać się jak najbardziej przyjemnym dodatkiem do nawigacji. W końcu to zawsze jakaś forma umilenia czasu podczas dłuższych podróży samochodem. Specjalny przewodnik (najpewniej tylko w wersji angielskiej) powinien wkrótce pojawić się pod tym linkiem – wystarczy na niego kliknąć, aby dodać go do aplikacji.

Nowe możliwości personalizacji w Waze

Przedstawione przed chwilą znaki zodiaku, a także wiele innych motywów i opcji personalizacji wyglądu, znajdziemy w nowym module Customize Your Drive. W jednej sekcji mamy bowiem specjalnie przygotowane motywy, które wpływają na wygląd poszczególnych elementów w aplikacji, jak również mogą zmieniać głos w nawigacji.

Obecnie Customize Your Drive dostępne jest wyłącznie na terenie USA. Twórcy Waze obiecują jednak, że wkrótce funkcja pojawi się również na pozostałych rynkach.