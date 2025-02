Nie ma 5G, ale za to wytrzyma dłużej. Vivo Y29 w nowym wydaniu

Vivo Y29 4G to najnowszy smartfon chińskiego producenta, przymierzającego się do powrotu na polski rynek. Ten konkretny model kierowany jest do użytkowników o nieco mniejszych wymaganiach.

Premiera Vivo Y29 4G – to tani smartfon dla osób o mniejszych wymaganiach

Pod koniec ubiegłego roku zaprezentowany został smartfon Vivo Y29 5G. Teraz dołącza do niego model pozbawiony dostępu do sieci nowej generacji, przy czym na tym jednym elemencie różnice wcale się nie kończą. Czym jeszcze cechuje się ten tani smartfon?

Przede wszystkim brak dostępu do 5G jest powiązany z tym, że Vivo Y29 4G bazuje na chipsecie Qualcomm Snapdragon 685. To zaprezentowany w marcu 2023 roku procesor, który od tego czasu trafił między innymi do smartfonów Redmi Note 13, Realme 12 czy Oppo Reno 12 F. Nie jest to demon prędkości, ale nie jest też najgorszą z dostępnych opcji. Prawdopodobnie jednak nie dorówna chipsetowi MediaTek Dimensity 6300 zainstalowanemu w modelu Y29 5G.

Vivo Y29 4G (fot. Vivo)

Druga istotna różnica to zwiększenie pojemności akumulatora z 5500 do 6500 mAh. Zachowano przy tym obsługę szybkiego ładowania o mocy 44 W. Nie zmienił się też wyświetlacz – to wciąż 6,68-calowy panel LCD o rozdzielczości HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności dochodzącej do 1000 nitów. Ekran został pokryty szkłem Schott – dla dodatkowej ochrony.

To dobry moment, by wspomnieć o konstrukcji, która spełnia wymogi normy militarnej MIL-STD-810H oraz cechuje się pyło- i wodoodpornością w klasie IP64. Jeśli chodzi o wymiary obudowy, to ma ona 165,7 mm wysokości, 76,3 mm szerokości i 8,09 mm grubości. Waga wynosi nieco ponad 200 gramów.

W kontekście fotografii smartfon Vivo Y29 4G oferuje główny aparat 50 Mpix (f/1.8) oraz wspomagający sensor 2 Mpix (f/2.4) do efektu bokeh. Kamerka do selfie cechuje się zaś rozdzielczością 8 Mpix (f/2.0). Dopełnieniem całości jest system Android 15 z nakładką Funtouch OS 15.

Vivo Y29 4G (fot. Vivo)

Ile kosztuje Vivo Y29 4G? Cena

Urządzenie dostępne jest póki co w Bangladeszu, w dwóch wariantach kolorystycznych (brązowym i białym) oraz trzech konfiguracjach pamięciowych, których ceny przedstawiają się następująco:

6/128 GB – 19999 taka (równowartość ~655 złotych),

8/128 GB – 21999 taka (~725 złotych),

8/256 GB – 23999 taka (~790 złotych).

Nie wiadomo jeszcze, czy smartfon ten trafi też do naszego kraju, ale przypominam, że marka Vivo wraca do Polski i zamierza wprowadzić do sprzedaży urządzenia reprezentujące różne serie, więc nie jest to wykluczone.

Jeśli jednak będziesz rozważać zakup modelu Vivo Y29 4G, to miej świadomość, że jest to urządzenie pozbawione nie tylko łączności 5G, ale też modułu NFC i złącza mini jack.

Chcesz kupić tani i dobry smartfon? Jest kilka opcji

Jeśli chcesz wydać na smartfon właśnie tyle, to obecnie w Polsce za podobne pieniądze możesz kupić Realme C67 z tym samym procesorem i wyświetlaczem o rozdzielczości Full HD+, ale akumulatorem o pojemności 5000 mAh, Samsung Galaxy M35 5G z jeszcze lepszym ekranem i akumulatorem 6000 mAh, ale mniejszą ilością pamięci albo też Redmi Note 14, który jest trochę pośrodku. Warto również zwrócić uwagę na kilka innych modeli – rzuć okiem na poniższe zestawienie: