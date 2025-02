Robią dobre i tanie smartfony. Wkrótce znikną z Polski

Choć obecny jest na polskim rynku od niespełna dwóch lat, zdołał zyskać całkiem niezłą rozpoznawalność. Chiński producent dobrych i tanich smartfonów ma się jednak przymierzać do opuszczenia naszego kraju. Już teraz z polskiego oddziału Tecno odeszło kilku kluczowych pracowników.

Czy to koniec smartfonów Tecno w Polsce?

Nie jest to jeszcze potwierdzona informacja, ale nieoficjalnie mówi się, że marka Tecno zniknie z Polski. Producent oferujący tanie smartfony o całkiem przyzwoitej jakości, ma się zamiast tego skupić na innych rynkach. Ramy czasowe nie są znane, ale może nastąpić to stosunkowo szybko.

Jednym z powodów tej decyzji może być brak realizacji zakładanych celów sprzedażowych – firmie nie udało się w ubiegłym roku dostarczyć do sklepów 100 tysięcy telefonów. Na niższej półce cenowej w Polsce rzeczywiście zrobiło się dość ciasno i pozostawanie na plusie może być utrudnione.

Kierownictwo Tecno jest już gdzie indziej

Wiarygodność informacji o zakończeniu działalności w naszym kraju zwiększa fakt, że dwie spośród najważniejszych osób w polskim oddziale Tecno zdecydowały się ostatnio na zmianę pracy. Dotychczasowy szef, Łukasz Bieniek, od grudnia 2024 roku zarządza marką Jimmy w Polsce, a kierujący sprzedażą Damian Poniatowski dołączył do zespołu odpowiedzialnego za powracającą do Polski markę Vivo.

Jeśli informacja o zniknięciu marki Tecno z polskiego rynku zostanie potwierdzona, to będzie to bardzo krótka historia obecności. Debiutowała bowiem w Polsce niespełna dwa lata temu – w maju 2023 roku.

Ostatnimi premierowymi urządzeniami producenta w naszym kraju były smartfony z serii Tecno Pova 6, a miało to miejsce w sierpniu 2024 roku. Zaprezentowana miesiąc później linia Tecno Spark 30 jak na razie nie została wprowadzona do sprzedaży w Polsce. I nie wiadomo już, czy to się zmieni.

Smartfon Tecno Pova 6 Neo 5G (fot. Tecno)

A co z Infinix? Obie marki należą do tej samej grupy

Marka Tecno należy do grupy Transsion. Jej częścią są także marki Infinix oraz Itel. Pierwsza z nich również działa w Polsce i w jej przypadku akurat nic nie ma się zmienić. Tak przynajmniej wynika z informacji, do jakich dotarł serwis GSMOnline, będący źródłem tych rewelacji.