„Circle to Search” debiutuje na iPhone’ach? Trochę tak, ale nie do końca

Google przygotowało niespodziankę dla posiadaczy iPhone’ów. Popularna, przydatna i dość nowa funkcja Androida zadebiutuje na urządzeniach z iOS. Tyle że pod inną nazwą i na dodatek będzie mocno ograniczona.

iPhone’y obsłużą funkcję podobną do „Circle to Search” – gdzie jest haczyk?

„Circle to Search” czy też po prostu „Zakreśl kółkiem, aby wyszukać” to funkcja stworzona przez Google, która po raz pierwszy zawitała na serii smartfonów Samsung Galaxy S24. Jej głównym zadaniem jest możliwość zakreślenia, zaznaczenia bądź stuknięcia w tekst wyświetlany na ekranie, a wyszukiwarka Google od razu znajdzie informacje na temat oznaczonych elementów.

Opcja ta jest dostępna na wybranych modelach urządzeń z Androidem. Teraz sytuacja mocno się zmienia, bo odpowiednik „Circle to Search” zostaje oficjalnie wprowadzony na system iOS. Tyle że funkcję wdrożono pod inną nazwą, zresztą nie bez powodu.

Technologiczny gigant z Mountain View zapowiedział „Search Screen with Google Lens” na iPhone’y. Choć funkcjonalność tej opcji będzie bardzo zbliżona do „Circle to Search”, nie zostanie ona osadzona w systemie, tak jak działa to w przypadku Androida, a zostanie wdrożona wyłącznie do Chrome i aplikacji Google na iOS.

Jak działa nowa funkcja na iPhone’ach i jakie jeszcze plany zapowiedziało Google?

Zasada działania „Search Screen with Google Lens” jest bardzo prosta. Wystarczy otworzyć Chrome lub aplikację Google, a następnie – np. podczas czytania artykułu – kliknąć w trzy kropki zlokalizowane w rogu i wybrać opcję „Search this Screen” (przeszukaj ten ekran). Funkcja ma pojawić się na iPhone’ach na całym świecie jeszcze w tym tygodniu.

Technologiczny gigant zapowiedział równocześnie, że w najbliższych miesiącach wdroży też ikonę Obiektywu do paska adresu w przeglądarce. Podobna funkcja jest już dostępna w Google Chrome na komputerach.

Obiektyw jest znany od wielu lat i każdego dnia pomaga wielu użytkownikom w identyfikacji przeróżnych przedmiotów czy roślin. Teraz Google chce go znacząco ulepszyć i zasilić sztuczną inteligencją. Popularne narzędzie ulepszone usługą AI Overviews początkowo zostanie skierowane do użytkowników krajów anglojęzycznych.