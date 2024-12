Tani, ale ma styl. Vivo Y29 debiutuje na rynku

Rzutem na taśmę przed końcem 2024 roku firma Vivo zaprezentowała swój najnowszy smartfon dla oszczędnych, a konkretnie tych oszczędzających w rupiach. Vivo Y29 prezentuje się całkiem ciekawie na zewnątrz, a i w środku jest co najmniej przyzwoicie.

Specyfikacja Vivo Y29 wskazuje na smartfon dla oszczędnych

Sercem smartfona jest całkiem niezły procesor klasy podstawowej, mianowicie MediaTek Dimensity 6300. Poza przyzwoitą wydajnością oferuje on także dostęp do łączności 5G, obok dwuzakresowego Wi-Fi i Bluetooth 5.4. W modelu Vivo Y29 towarzystwa dotrzymuje mu od 4 do 8 GB RAM typu LPDDR4X oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej.

Warto też zwrócić uwagę na jego wyświetlacz LCD – ze względu na częstotliwość odświeżania 120 Hz oraz jasność sięgającą 1000 nitów. Szkoda tylko, że rozdzielczość wynosi jedynie 1608×720 pikseli, szczególnie że przekątna to 6,68 cala. Nieźle zapowiada się jeszcze akumulator o pojemności 5500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 44 W.

Z tyłu zainstalowany został aparat o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8), ale niewiele wiadomo na jego temat. Producent w notce prasowej zwraca tylko uwagę na funkcje AI oraz ostre, żywe i niezwykle szczegółowe zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu. Współpracuje z nim oczko o rozdzielczości 0,08 Mpix (f/3.0), aparat z przodu cechuje się natomiast rozdzielczością 8 Mpix (f/2.0).

Konstrukcja o grubości 8,1 mm spełnia wymogi normy IP64 i jest też ponoć odporna na wstrząsy. W jej kontekście wspomnę jeszcze, że producent przygotował trzy wersje kolorystyczne: niebieską, złotą i czarną. Dopełnieniem całości jest zaś system Android 14 z nakładką Funtouch OS.

Ile kosztuje smartfon Vivo Y29?

Jak na razie smartfon Vivo Y29 jest dostępny tylko w Indiach i nie wiadomo, czy sytuacja ta kiedykolwiek ulegnie zmianie. A już na pewno nie należy się nastawiać na premierę w Polsce. Dla porządku podaję jeszcze ceny poszczególnych konfiguracji: