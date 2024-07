No i jest – kolejny nowy smartfon Oppo z serii Reno 12

Rodzina po raz kolejny się powiększyła. To kolejny nowy smartfon Oppo z serii Reno 12. Niektórym może wydawać się „dziwnie” znajomy i nie jest to błędne wrażenie.

Smartfon Oppo Reno 12 F 4G – specyfikacja

Nowy model to smartfon Oppo Reno 12 F. Producent nie dodaje „4G” do nazwy, ale ja pozwalam sobie to zrobić, żebyście nie pomylili go z Reno 12 F 5G, który niedawno trafił do sprzedaży w Polsce. Oba urządzenia mają ze sobą wiele wspólnego, a różni je przede wszystkim wsparcie dla sieci 5G – nowy Reno 12 F 4G go nie zapewnia, jako że wyposażono go w procesor Qualcomm Snapdragon 685 bez modemu 5G.

Najpewniej w związku z tym smartfon Oppo Reno 12 F 4G oferuje też mniej funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Producent wspomina tylko o AI Eraser (usuwanie niechcianych elementów ze zdjęć), AI Studio (zmiana stylistyki fotografii, na przykład na styl animowany lub historyczny), a także AI Smart Image Matting 2.0 (wycinanie ludzi i zdjęć ze zdjęć oraz dodawanie naklejek, emoji i innego tła).

Właściciele Reno 12 F 5G dostają natomiast dostęp również do zestawu narzędzi AI Toolbox, który zapewnia m.in. pomoc w pisaniu wiadomości, może przeczytać artykuł na głos, podsumować dłuższy tekst na stronie internetowej lub w aplikacji oraz nagranie głosowe (w formie tekstowej).

źródło: producent

Poza tym oba modele mają już identyczną specyfikację, na którą składa się 6,67-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, aparat 32 Mpix (f/2.4) na przodzie, zestaw trzech aparatów na tyle 50 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro i akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W.

Na pokładzie urządzenia znajduje się też 8 GB RAM LPDDR4X 2133 MHz, do 512 GB wbudowanej pamięci typu UFS 2.2, slot na kartę microSD, czytnik linii papilarnych (zintegrowany z ekranem), dual SIM, Bluetooth 5.0 (w Reno 12 F 5G jest Bluetooth 5.3), głośniki stereo i port USB-C. Całość ma wymiary 163,1×75,8×7,69-7,76 mm (złota wersja jest grubsza) i waży 187 gramów.

źródło: producent

Smartfon Oppo Reno 12 F 4G – cena, dostępność

Najnowszy model pojawił się na globalnej stronie producenta, co oznacza, że będzie dostępny w różnych krajach na całym świecie. Na polskiej wersji strony marki go nie ma i raczej nie spodziewamy się, żeby trafił do sprzedaży w Polsce.

Rekomendowana cena nie została podana przez producenta. Przypomnę jednak, że Reno 12 F 5G kosztuje w Polsce 1599 złotych. To link afiliacyjny, korzystając z niego, wspierasz naszą działalność – dziękujemy!