Plus zwiększa zasięg 5G, ale jego konkurencja ma większy

Plus udostępnił 5G w maju 2020 roku i sukcesywnie zwiększa jego zasięg oraz prędkość. Dziś operator pochwalił się, ilu mieszkańców Polski może już korzystać z jego sieci piątej generacji.

W zasięgu 5G Plusa jest już ponad 26 milionów mieszkańców Polski

Plus uruchomił 5G w maju 2020 roku, wykorzystując w tym celu częstotliwość 2600 MHz, dzięki czemu przez długi czas jego sieć piątej generacji oferowała najszybszą transmisję danych. Trzy lata później, w czerwcu 2023 roku, Plus udostępnił 5G Ultra, które w teorii pozwala transferować dane z prędkością nawet 1 Gbit/s (w praktyce średnie prędkości 5G są znacznie niższe).

Operator sukcesywnie zwiększa zasięg swojej sieci piątej generacji i dziś poinformował, że na koniec 2024 roku 5G Plusa było dostępne dla już ponad 26 milionów mieszkańców kraju nad Wisłą, czyli blisko 70% populacji Polski. Pomogło w tym zwiększenie liczby stacji 5G do blisko 4 tysięcy w trzecim kwartale 2024 roku.

Na koniec 2024 roku w zasięgu 5G Plusa znajdowało się ponad 26 milionów mieszkańców Polski (źródło: Polkomtel)

Polkomtel informuje, że 5G Plusa jest dostępne dla mieszkańców 1320 mniejszych i większych miejscowości we wszystkich województwach w Polsce. Z kolei z technologii 5G Ultra może korzystać już prawie 17 milionów mieszkańców Polski.

Klienci Plusa przesłali w 2024 roku prawie 350 milionów gigabajtów

Jednocześnie operator ujawnił, że w ciągu całego 2024 roku jego klienci przesłali w sumie 346800000 GB, korzystając z sieci piątej generacji. To blisko dwa razy więcej niż w 2023 roku. Patrząc z tej perspektywy, rozwój i zwiększanie zasięgu 5G jest bardzo ważne, aby zapewnić klientom wysoki komfort korzystania z sieci bezprzewodowej.

W 2024 roku klienci Plusa przesłali blisko 350 milionów GB (źródło: Polkomtel)

Najwięcej danych poprzez sieć piątej generacji pobrali w 2024 roku mieszkańcy Warszawy – 22800000 GB (ponad 6,5% całości). Z kolei dniem, w którym przesłano najwięcej danych, był 1 grudnia – wówczas przez sieć przetoczono 1440000 GB.

Polkomtel przeliczył, że 346800000 GB wystarczyłoby na oglądanie treści w serwisach streamingowych przez ponad 13 tysięcy lat bez przerwy, słuchanie muzyki online przez 263 tysięcy lat lub wysłanie biliona wiadomości i e-maili.

Zasięg 5G Plusa vs zasięg 5G Orange vs zasięg 5G Play vs zasięg 5G T-Mobile

Jako że Plus opublikował informację, że z jego 5G może korzystać już ponad 26 milionów mieszkańców Polski (w tym 17 milionów z 5G Ultra, które pozwala przesyłać dane z prędkością nawet 1 Gbit/s), postanowiliśmy zapytać innych operatorów, jaki zasięg ma ich sieć piątej generacji.

Play poinformował nas, że jego 5G dociera do ponad 75% mieszkańców Polski, czyli większego odsetka niż 5G Plusa. Podobnie jest w przypadku Orange – w zasięgu 5G Orange jest około 28,9 mln osób w 882 miastach i 44225 miejscowościach w Polsce. Z 5G Orange w paśmie C może natomiast korzystać 40% populacji Polski w ponad 500 miastach i miejscowościach. Orange przekazało nam też, że ma 9441 stacji 5G, w tym około 3100 obsługuje 5G w paśmie C.

Czekamy jeszcze na odpowiedź od T-Mobile.