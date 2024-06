Co oferuje nowy smartfon Realme 12 4G? Ma kilka mocnych stron

Realme robi to samo co Xiaomi – wprowadza na rynek tak dużo modeli z jednej rodziny, że można się już pogubić. Do serii Realme 12 dołączył kolejny smartfon. Co oferuje?

Smartfon Realme 12 – specyfikacja

Nowy model w ofercie chińskiego producenta nie ma dopisku 5G w nazwie jak dostępny w Polsce Realme 12 5G – to nie to samo urządzenie. Najnowszy członek serii nie obsługuje sieci piątej generacji, ponieważ wyposażono go w procesor Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm), który ma już nieco ponad rok na karku.

Na wyposażeniu są też 8 GB RAM LPDDR4X i od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (w zależności od wersji). Pamięć operacyjną można rozszerzyć o 8 GB kosztem masowej, a tę ostatnią za pomocą karty microSD. Ponadto na pokładzie znajduje się system rozpraszania ciepła o powierzchni 4392mm². W jego skład wchodzi m.in. komora parowa.

źródło: producent

Urządzenie zostało wyposażone również w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz i osiąga jasność do 2000 nitów. Zintegrowano z nim też czytnik linii papilarnych, a w jego górnej części umieszczono 16 Mpix aparat. Na tyle są natomiast dwa: 50 Mpix (f/1.88) z sensorem Sony LYT-600 i OIS oraz 2 Mpix z matrycą monochromatyczną.

Sprzęt dysponuje również modułem NFC, dual SIM (2x SIM lub SIM + microSD), głośnikami stereo z certyfikatem Hi-Res Audio i 3,5 mm złączem słuchawkowym. Za zasilanie odpowiedzialny jest natomiast akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 67 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką Realme UI 5.0, ma wymiary 162,95×75,45×7,92 mm i waży 187 gramów. Do tego może pochwalić się certyfikatem IP54.

Cena Realme 12 4G, dostępność

Urządzenie zadebiutowało w Pakistanie, gdzie będzie sprzedawane w dwóch wersjach kolorystycznych, Skyline Silver i Pioneer Green, oraz dwóch konfiguracjach: 8/128 GB i 8/256 GB. Ceny mają zaczynać się od 60000 rupii pakistańskich, co jest równowartością około 870 złotych.