Klienci składają skargi do UOKiK na Vectrę i Multimedia Polska za podwyżki opłat

Vectra niejednokrotnie przygotowała kuszącą ofertę, podobnie jak Multimedia Polska, której Vectra jest właścicielem od 2020 roku. Niektórzy klienci pożałowali jednak, że zdecydowali się z niej skorzystać. Część z nich zdecydowała się nawet złożyć skargę do UOKiK po tym, jak operator podniósł opłaty w trakcie trwania umowy.

Chodzi o klauzule inflacyjne/waloryzacyjne

Jeszcze do niedawna związanie się z operatorem umową terminową gwarantowało niezmienność ceny przez cały okres jej obowiązywania. Dziś to już przeszłość, ponieważ większość największych firm wprowadziła do swoich umów i regulaminów tzw. klauzule inflacyjne, które upoważniają je do podnoszenia opłat w trakcie trwania umowy.

Jednocześnie większość ze wspomnianej większości nie zdecydowała się jeszcze wykorzystać klauzul waloryzacyjnych lub zrobiła to w ograniczonym zakresie. Tutaj mowa o Orange, które w czerwcu 2023 roku zapowiedziało podwyżkę cen opłat za internet stacjonarny dla klientów, co podpisali od maja 2022 roku umowę na czas nieokreślony.

„Niechlubnym” wyjątkiem jest tutaj Vectra, która jako pierwsza (i wciąż jedyna) pod koniec stycznia 2023 roku poinformowała klientów o podniesieniu cen o wskaźnik inflacji, czyli o 14,4% – nowe, wyższe ceny zaczęły obowiązywać od 1 marca 2023 roku. Pod koniec lutego podobną wiadomość wysłała Multimedia Polska (podwyżka weszła w życie w kwietniu). Nie spodobało się to klientom, a szczególnie dotknięci mogli poczuć się ci, którzy dopiero co podpisali umowy, bowiem operator przygotował atrakcyjne oferty na Black Friday 2022 i Boże Narodzenie 2022.

Oczywiście pracownik/przedstawiciel operatora powinien wyraźnie poinformować o możliwości podwyżki cen w trakcie trwania umowy przed jej podpisaniem, ale możemy się tylko domyślać, czy tak faktycznie było. Niewykluczone, że nie, skoro do UOKiK spłynęło bardzo dużo skarg na Vectrę i Multimedia Polska za niedawne podwyżki cen.

Klienci Vectry i Multimedia Polska skarżą się do UOKiK na podwyżki cen

Serwis Wirtualne Media przekazuje, że od początku stycznia 2023 roku UOKiK otrzymał 96 skarg na Vectrę i 36 na Multimedia Polska, związanych z podwyżkami, wprowadzonymi na mocy klauzul waloryzacyjnych. Tutaj warto przypomnieć, że w listopadzie 2022 roku UOKiK poinformował o wszczęciu postępowań wyjaśniających dot. właśnie klauzul inflacyjnych, tylko z jakiegoś powodu Vectra nie znalazła się na liście firm, którym zamierzano się przyjrzeć (jedynie Orange, Play i T-Mobile; Plus wciąż nie zawiera takich klauzul).

źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Choć tutaj UOKiK nie zajął się Vectrą, to w innym postępowaniu nałożył na nią ponad 22 mln złotych kary za nieuprawnione wprowadzenie do umów klauzuli modyfikacyjnej (umowy nie dawały bowiem takiej możliwości), która następnie została wykorzystana do podniesienia cen o 5 złotych miesięcznie.