Orange podniesie cenę popularnej usługi, ale są też dobre wieści

Chyba już wszyscy zdążyli się przyzwyczaić do nieustannych podwyżek cen wszystkiego. Orange nie jest wyjątkiem, ponieważ też podniesie opłatę za popularną usługę, aczkolwiek – jak to operator ma w zwyczaju – da więcej za więcej. Jednocześnie klienci tej sieci mogą otrzymać darmowy pakiet internetu.

Orange zapowiada podwyżkę

Zmiany dotyczą usługi cyklicznej „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”, która jest bardzo często wybierana przez użytkowników taryf na kartę. Jest ona dostępna w czterech wariantach: na siedem, 31 i 93 dni, aczkolwiek w drugim przypadku klient ma do wyboru dwie opcje, różniące się ceną i dostępnym pakietem GB.

Aktualny regulamin, obowiązujący od 20 stycznia 2023 roku, zostanie zaktualizowany 28 lutego 2023 roku o bardzo ważną korektę. Operator zmieni bowiem cenę pakietu na 93 dni – z 90 na 93 złote. Jako że jest on ważny przez 93 dni, oznacza to podwyżkę o 1 złoty w skali miesiąca. Jak jednak zostało wspomniane, Orange – zgodnie ze swoją strategią – da więcej za więcej. W tym przypadku tym „więcej” będzie możliwość korzystania z technologii 5G, która obecnie zarezerwowana jest dla pakietu na 31 dni za 39 złotych z pakietem 20 GB internetu.

W tym przypadku różnica w cenie powinna być właściwie nieodczuwalna dla klientów, szczególnie że pakiet ten wciąż zapewnia bardzo dużą paczkę internetu – aż 150 GB na 93 dni, czyli średnio 50 GB na 31 dni, podczas gdy pakiet cykliczny za 30 złotych na 31 dni tylko 15 GB. A jeśli ktoś chce mieć jeszcze więcej internetu do dyspozycji, to może skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji Orange, dzięki której można zyskać aż 300 GB za bezcen.

Co ważne: niniejsza promocja jest skierowana zarówno do nowych, którzy aktywowali starter po 1 czerwca 2022 roku, jak i obecnych klientów. Ci pierwsi muszą doładować konto kwotą minimum 5 złotych dowolnym sposobem i wysłać SMS o treści 300GB na numer 811 – dzięki temu otrzymają w prezencie pakiet 25 GB na 31 GB, aczkolwiek środki z kolejnych paczek będą się sumować. A kolejnych 11 można otrzymać, ponownie doładowując konto kwotą minimum 5 złotych raz na miesiąc.

Obecni klienci muszą natomiast wysłać SMS o treści START na numer 811 i doładowywać konto kwotą minimum 5 złotych w aplikacji Mój Orange lub poprzez stronę doladowania.orange.pl. Co ciekawe, w regulaminie jest napisane, że promocja ta obowiązywała tylko do końca 2022 roku, ale wciąż widnieje ona na stronie operatora i można w sieci natknąć się na informacje, że nadal można z niej korzystać.

Regulamin promocji „300 GB za darmo przez rok” (PDF)

Darmowy internet dla klientów Orange

Jednocześnie klienci Orange, korzystający z oferty na kartę, od 1 do 28 lutego mogą odebrać pakiet 10 GB internetu za darmo – aby go aktywować, należy zalogować się na swoje konto Mój Orange i przejść do zakładki Dla Ciebie lub Pakiety i Usługo. Bonus będzie ważny przez 10 pełnych dni. W jego ramach użytkownik otrzyma też 1,41 GB do wykorzystania w Unii Europejskiej.

Regulamin promocji „Darmowa usługa Elastyczny Pakiet Internetowy 10GB” (PDF)