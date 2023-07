Wakacyjna promocja Lenovo – kupujesz laptop lub tablet, dostajesz nawet 500 złotych zwrotu

Choć w wakacje większość osób myśli o odpoczynku, a sporo ludzi stara się też zrobić „cyfrowy detoks”, to Lenovo przygotowało wakacyjną promocję, która może skłonić Was do zakupu tabletu lub/i laptopa tej marki.

Wakacyjna promocja Lenovo ze zwrotem

To nie pierwsza tego typu promocja Lenovo. Swoją drogą producent w ostatnim czasie przygotowuje multum różnych ofert specjalnych, które mają zachęcić do zakupu jego urządzeń – ostatnio na przykład dorzucał do nich… klocki LEGO! Teraz ponownie można otrzymać zwrot części wydanej kwoty – nawet 500 złotych. Co trzeba zrobić, aby dostać pieniądze?

źródło: Lenovo

Najpierw je wydać, tj. kupić objęty promocją sprzęt. Na liście są różne urządzenia i tutaj należy wspomnieć, że wysokość zwrotu jest uzależniona od tego, co kupicie. Jeśli zdecydujecie się na laptop z serii Yoga lub IdeaPad albo tablet Tab P11 2. gen, Tab P11 Pro 2. gen bądź Tab P12 Pro, będziecie mogli otrzymać 300 złotych zwrotu. Zwrot w wysokości 500 złotych będzie zaś Wam przysługiwał, jeżeli kupicie urządzenie z serii IdeaPad Gaming 3, Legion lub LOQ.

Jak otrzymać zwrot?

Z promocji mogą skorzystać osoby, które kupią laptop serii Lenovo Legion, LOQ, Yoga lub IdeaPad albo tablet Tab P11 2. gen, Tab P11 Pro 2. gen lub Tab P12 Pro w okresie od 3 lipca do 18 sierpnia 2023 roku, a następnie zarejestrują jego zakup na stronie lenovopolska.pl/cashback. Długą listę wszystkich urządzeń, które biorą udział w tej promocji, znajdziecie na tej stronie internetowej (w formacie PDF).

Co jednak ważne – formularz zgłoszeniowy trzeba wypełnić w ciągu 14 dni od momentu zakupu produktu i należy do niego załączyć również dowód zakupu i zdjęcie lub skan wyciętego z opakowania kodu kreskowego (ma to na celu uniemożliwić wyłudzenie zwrotu, bowiem zapobiega to oddaniu urządzenia do sklepu). Pamiętajcie też, że w promocji możecie wziąć udział tylko wtedy, gdy kupicie sprzęt w następujących sklepach:

Media Expert,

RTV Euro AGD,

Media Markt,

morele,

sferis.pl,

NEONET,

eLenovo.pl,

DELKOM,

Komputronik,

x-kom.

Jednocześnie po zakupie objętego promocją urządzenia możecie otrzymać bezpłatnie dodatkową ochronę w ramach usługi Accidental Damage Protection One – wystarczy zarejestrować je na stronie internetowej lenovopolska.pl/adp (tablety) lub lenovopolska.pl/adp-promocja (laptopy z serii Yoga i IdeaPad). ADP One gwarantuje jedną darmową naprawę lub wymianę sprzętu w ciągu dwóch lat ochrony (od dnia aktywacji).