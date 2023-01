Vectra zapowiada podwyżki. Nie daj się zaskoczyć rachunkiem

Jeden z największych w Polsce operatorów telewizji kablowej już kilka tygodni temu rozpoczął rozsyłanie informacji o wprowadzeniu klauzuli waloryzacyjnej. Teraz rozpoczęło się wysyłanie wiadomości o dostosowaniu wysokości opłat do poziomu inflacji.

O klauzuli inflacyjnej w sieci Vectra informowaliśmy już pod koniec listopada zeszłego roku. Według nowych przepisów, operator zastrzegł możliwość zmiany opłat stosownie do wzrostu lub spadku poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych najwyżej dwa razy rocznie. Całość ma opierać się na wskaźnikach cen towarów i usług za pierwsze półrocze danego roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

W porównaniu do innych operatorów sieci lub telewizji kablowej (Orange, UPC, T-Mobile), Vectra jako jedyna daje sobie możliwość waloryzacji nawet wtedy, gdy wskaźnik cen będzie wyższy lub niższy niż 100. Inni zdecydowali się na podnoszenie cen pod warunkiem, że wskaźnik osiągnie poziom minimum 3,0 lub 3,5%. Operator zapewnia, że takie działanie zgodne jest z przepisami Unii Europejskiej, w tym z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Nowy cennik, który zacznie obowiązywać od 1 marca 2023 roku, będzie dotyczyć nowych klientów oraz osób dokonujących zmian w umowie. Dzięki tej akcji firma będzie w stanie dalej świadczyć usługi na poziomie oczekiwanym przez abonentów. Ci, którym nie podoba się zmiana cen o tak wysoki procent, nie będą mogli rozwiązać umowy bez konsekwencji.

Waloryzacja nie jest nowym cennikiem, lecz dostosowaniem opłat do rzeczywistej wartości świadczonych usług. Klienci byli informowani o zapisach w umowach umożliwiających waloryzację opłat podczas podpisywania nowych lub zmiany aktualnych umów z Vectra. Waloryzacja opłat nie jest podstawą do rozwiązania umowy. Zapisy umów pomiędzy Vectra a klientami jasno określają, że Vectra ma prawo zweryfikować wysokość opłat za poszczególne usługi stosownie do wzrostu lub spadku poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Biuro prasowe Vectry w rozmowie z Wirtualnemedia.pl