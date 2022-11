Boże Narodzenie 2022 w Vectra – sprawdź, jakie prezenty dostaniesz

Gotowi na święta? Oczywiście, że nie, w końcu Boże Narodzenie 2022 dopiero za prawie miesiąc. Mimo to już od dziś możecie skorzystać ze świątecznej oferty Vectra, w ramach której dostaniecie przydatne w wolnym czasie prezenty.

Do wczoraj Vectra kusiła promocjami na Black Week 2022. W Play Black Week 2022 wciąż trwa, jednak zaraz wszyscy zapomną o czarnopiątkowych promocjach i w 100% skupią się na przygotowaniach do świąt. Orange, Play, Plus i T-Mobile już od kilku tygodni kuszą świątecznymi ofertami, a teraz swoją przedstawiła również Vectra. Sprawdźcie, jakie prezenty na Was czekają.

Promocja Vectra na Boże Narodzenie 2022 dla nowych klientów

Od dziś wszyscy nowi klienci, którzy zdecydują się na zakup internetu światłowodowego o dowolnej prędkości wraz z pakietem telewizji TV Smart z 82, 139 lub 177 kanałami, otrzymają w prezencie dostęp do HBO Max za 0 złotych na trzy, sześć albo nawet 12 miesięcy. Taki sam prezent czeka na klientów, którzy wybiorą pakiet platynowy telewizji ze 177 kanałami.

Promocje dla obecnych klientów

Firma nie zapomina jednak również o swoich obecnych klientach – dla nich też przygotowano świąteczną ofertę. Wszyscy użytkownicy internetu stacjonarnego mogą zwiększyć jego prędkość o dwa poziomy, na przykład ze 150 Mbit/s do 600 Mbit/s, za dodatkowe 29,99 złotych miesięcznie. Jeśli się na to zdecydują, otrzymają w prezencie dostęp do Netflix za 0 złotych przez cały okres trwania umowy.

Firma zdaje sobie jednak sprawę, że nie każdy musi chcieć aż tak przyspieszać prędkość internetu, ale jednocześnie nie pogardziłby taką możliwością. Dla takich osób przygotowano ofertę, w ramach której za dodatkowe 5 złotych miesięcznie można przyspieszyć internet o jeden poziom. W tym przypadku klienci nie dostaną już Netflixa za 0 złotych.

źródło: Vectra

Ponadto obecni klienci Vectry mogą wykupić dostęp do Pakietów Premium, obejmujących kanały HBO, CANAL+ i Eleven Sports, na preferencyjnych warunkach – w przypadku podpisania umowy na 24 miesiące, przez pierwsze sześć miesięcy opłata wyniesie okrągłe 0 złotych.

Świąteczna promocja Vectry jest dostępna do 31 grudnia 2022 roku, do godziny 23:59. Pamiętajcie jednak o klauzulach inflacyjnych, które od niedawna stosuje w swoich umowach Vectra.