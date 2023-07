Przygotujcie się na premierę realme Pad 2. Wiemy już, co zaoferuje

realme to dobrze znana marka, która zrobiła naprawdę dobre wrażenie swoim pierwszym tabletem, czyli realme Pad. Teraz mówi się o tym, że planuje ona wprowadzić na rynek jego drugą generację. Wiemy już, czego można się po niej spodziewać.

Co oferował poprzednik?

realme Pad zadebiutował na rynku w 2021 roku. Już na samym początku warto przypomnieć, że to tablet, który miał wpisywać się przede wszystkim w politykę jak najlepszego stosunku jakości do ceny i to bez wątpienia się mu udało. Na polskim rynku występował w dwóch wersjach: z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej oraz 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Ich ceny wynosiły wówczas odpowiednio 999 złotych oraz 1399 złotych.

Tablet realme Pad jest wyposażony w 10,4-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1200×2000 pikseli, zagęszczeniu pikseli na poziomie 224 ppi, proporcjach 5:3 i jasności 360 nitów. Motorem napędowym tego modelu jest MediaTek Helio G80 współpracujący z 4 GB lub 6 GB RAM oraz 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, którą można jednak rozszerzyć za pomocą kart microSD.

Na pokładzie urządzenia znalazły się także 4 głośniki ze wsparciem dla technologii Dolby Atmos, dwa sloty na karty nano SIM i obsługa technologii LTE+, 8 Mpix aparat główny oraz 12 Mpix kamerka do selfie z kątem widzenia 105°. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny jest 7100 mAh akumulator, który wspiera 18 W ładowanie przewodowe.

Nadchodzi realme Pad 2

W sieci pojawiły się doniesienia, że marka przygotowuje drugą generację swojego tabletu. Informacje na ten temat udostępnił na swoim twitterowym profilu informator Abhishek Yadav.

Według przekazanych przez niego doniesień realme Pad 2 zostanie wyposażony w procesor MediaTek Helio G99. To dobra informacja, ponieważ marka eksperymentowała ze zdecydowanie mniej wydajnymi procesorami Unisoc, które pojawiły się w realme Pad mini. Chipset ma w tym modelu współpracować z 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Informator twierdzi również, że na pokładzie tabletu pojawi się pojedynczy, 20 Mpix aparat główny – trzeba przyznać, że to całkiem sporo w świecie tabletów.

rendery realme Pad 2 (źródło: Detechtors)

realme Pad 2, podobnie jak swój poprzednik, ma zaoferować cztery głośniki. Załączone do wspomnianego już wpisu na Twitterze grafiki zdają się potwierdzać ten fakt, ponieważ widać na nim maskownice głośników znajdujące się po dwóch stronach urządzenia.

Za dostarczanie energii odpowiedzialny będzie akumulator o pojemności 8360 mAh, który zaoferuje wsparcie dla ładowania przewodowego o mocy 33 W. Pojawia się także informacja, że tablet ma pracować w oparciu o Androida 13 z nakładką realme UI 4.0. Oczywiście, podobnie jak w przypadku poprzednika, możemy liczyć tutaj na moduł 4G, który pozwoli na zdecydowanie większą swobodę w korzystaniu z tabletu.

rendery realme Pad 2 (źródło: Detechtors)

Niestety nie mamy jeszcze żadnych informacji dotyczących tego, co najważniejsze w urządzeniach tego typu, czyli o wyświetlaczu. Nie tylko nie są znane szczegóły jego specyfikacji, ale także jego przekątna. Więcej informacji na temat realme Pad 2 spodziewanych jest w sierpniu lub wrześniu. Premiera zbliża się bowiem nieuchronnie.