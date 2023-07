Redmi Note 12R będzie dostępny globalnie, ale pod inną nazwą

Redmi Note 12R to to wyjątkowe urządzenie, choć wcale nieoferujące topowych podzespołów. Zakulisowe informacje podpowiadają, że również i u nas możliwe będzie zakupienie tego smartfona. Jest jednak jeden warunek – musicie pogodzić się z faktem, że będzie się on nazywał inaczej.

Skąd ta popularność?

Źródłem przedpremierowej zapowiedzi globalnej premiery Remi Note 12R jest użytkownik Twittera – Kacper Skrzypek. To renomowany informator, który wielokrotnie przekazał sprawdzone doniesienia na temat planów wydawniczych Xiaomi. Skąd takie zainteresowanie losami budżetowego smartfona?

Najjaśniejszym punktem specyfikacji Redmi Note 12R jest układ mobilny. Jako pierwszy smartfon w historii otrzymał bowiem chipset Qualcomma w litografii 4 nm, przeznaczony do urządzeń budżetowych – czyli Snapdragon 4 Gen 2. Oczywiście w momencie zastąpienia procesu technologicznego 4 nm czymś mniejszym przez konkurencję nie będzie to aż tak imponujące osiągnięcie, ale póki co Amerykanie mają powód do dumy, gdyż nikt inny nie produkuje układów w takiej technologii dla tak tanich urządzeń.

Reszta znanej nam od jakiegoś czasu specyfikacji zdradza ambicje Redmi Note 12R. 6,79-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+, maksymalnie 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, aparat główny 50 Mpix z czujnikiem głębi 2 Mpix na tyle i kamerka do selfie 5 Mpix z przodu jasno dają znać, że mamy do czynienia ze smartfonem, którego głównym zadaniem jest obejście się litościwe z portfelem kupującego. Urządzenie podtrzymuje przy życiu akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 18 W, a właściciel może liczyć, że w pudełku czeka na niego sprzęt z wgranym Androidem 13 i nakładką MIUI 14.

Redmi Note 12R będzie dostępny globalnie pod zmienioną nazwą

Jeżeli zatem jesteście zainteresowani zakupem budżetowej nowinki z Chin, powinniście w Polsce czekać na zapowiedź Redmi 12 5G. Tym samym firma nie dorobiłaby się piątego modelu z serii Note 12 w naszym kraju. Zamiast tego do Redmi 12 dołączyłoby urządzenie z większą ilością RAM, pamięcią wewnętrzną UFS 2.2 zamiast eMMC 5.1 i nowoczesnym Snapdragonem zamiast MediaTeka Helio G88.

Co prawda na tę chwilę wciąż nie mamy 100% gwarancji, że Redmi 12 5G trafi do Polski, ale skoro ma być dostępny globalnie, to mamy prawo spodziewać się go również w kraju nad Wisłą.