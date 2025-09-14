TOP 10 najlepiej sprzedających się smartfonów. Jedna marka wymiata

Apple ponownie zdominowało globalny ranking sprzedaży smartfonów, potwierdzając swoją pozycję lidera w segmencie premium. Samsung też ma powody do zadowolenia. Co jeszcze pokazują najnowsze dane z drugiego kwartału 2025 roku?

Apple trzyma pierwsze miejsca, ale Samsung nie odpuszcza

Według danych Counterpoint Research, iPhone 16 był najczęściej wybieranym smartfonem na świecie w okresie od kwietnia do czerwca 2025 roku. Zaraz za nim uplasowały się modele iPhone 16 Pro Max i iPhone 16 Pro, co oznacza, że pierwsze trzy pozycje globalnego rankingu należały do Apple.

To powtórzenie wyniku z pierwszego kwartału, a nawet jego wzmocnienie. Do TOP 10 dołączył bowiem również iPhone 16e, który zajął szóste miejsce, dzięki bardzo dobrej sprzedaży w Japonii i Stanach Zjednoczonych.

Tymczasem Samsung utrzymał swoją pozycję w niższych segmentach cenowych. Najlepiej sprzedającym się smartfonem z Androidem okazał się Galaxy A16 5G, który zajął czwarte miejsce w ogólnym zestawieniu. Model ten przyciąga użytkowników m.in. sześcioma latami wsparcia aktualizacjami. Tuż za nim, na piątej pozycji, znalazł się Galaxy A06 4G, co tylko potwierdza siłę Samsunga w segmencie budżetowym.

Na ósmej pozycji uplasował się flagowy Galaxy S25 Ultra jako jedyny wysoko notowany smartfon premium z Androidem na pokładzie – choć spadł o jedno miejsce względem pierwszego kwartału, wciąż utrzymuje się w czołówce. Pozostałe modele z wyższej półki, jak np. Xiaomi 15 Ultra, nie załapały się do tego zestawienia.

źródło: counterpointresearch

Jakie smartfony znalazły się jeszcze na liście?

W zestawieniu Counterpoint znalazł się również Redmi 14C 4G, który zajął dziewiąte miejsce. To jedyny model spoza ekosystemów Apple i Samsunga w całym rankingu, co tylko tylko podkreśla dominację tych dwóch marek. Redmi 14C utrzymuje się dzięki silnej obecności na rynkach rozwijających się, takich jak Ameryka Łacińska czy Bliski Wschód.

Co ciekawe, iPhone 15, który jeszcze kwartał wcześniej zajmował czwartą pozycję, teraz spadł aż na dziesiąte miejsce. Wypadł również iPhone 16 Plus, co pokazuje, że klienci Apple coraz chętniej wybierają nowsze modele, nawet jeśli nie są one z najwyższej półki.

Ranking pokazuje wyraźnie podział rynku na dwie grupy klientów: tych, którzy oczekują maksymalnej wartości za rozsądną cenę, i tych, którzy są gotowi zapłacić więcej za spójne doświadczenie użytkownika i dłuższe wsparcie. W zestawieniu z kolejnych kwartałów pojawiać będą się już zapewne nowe modele smartfonów Apple z serii, w tym świeżo zaprezentowany iPhone 17.