Dopóki smartfon działa (satysfakcjonująco) i otrzymuje aktualizacje oprogramowania, nie ma potrzeby wymieniać go na nowszy model. Nowy Samsung Galaxy A16 5G będzie mógł być używany przez bardzo długi czas dzięki zaskakująco długiemu wsparciu.

Samsung Galaxy A16 5G to smartfon na lata, jak iPhone

Producent z Korei Południowej sukcesywnie wydłuża okres wsparcia dla swoich urządzeń mobilnych. Początkowo Samsung zszokował deklaracją udostępniania aktualizacji przez 5 lat, a w 2024 roku podniósł poprzeczkę do 7 lat. Do tej pory nowe zasady dotyczyły jednak modeli z co najmniej średniej półki. Właśnie się to zmieniło.

W Holandii zadebiutował smartfon Samsung Galaxy A16 5G, który będzie otrzymywał aktualizacje przez nawet 6 lat. Co ważne, mowa tu zarówno o aktualizacjach Androida, jak i poprawek zabezpieczeń (fabrycznie zainstalowany jest system Android 14). Producent zastrzega jednak, że ostatecznie model ten może być wspierany krócej.

Samsung Galaxy A16 5G (źródło: Samsung)

Możliwy jest zatem scenariusz, że Koreańczycy w pewnym momencie dojdą do wniosku, że urządzenie nie jest gotowe na kolejnego Androida, ponieważ mógłby on negatywnie wpłynąć na wydajność sprzętu. Nie byłoby to niczym wyjątkowym, gdyż mieliśmy do czynienia z podobnymi sytuacjami w przeszłości.

Trzeba mieć na uwadze, że specyfikacja tego modelu może być jakimś ograniczeniem w przyszłości, choć gdyby firma z Korei Południowej nie była tego świadoma, to raczej nie składałaby takich deklaracji. A nie posądzamy Koreańczyków o celowe składanie obietnic bez pokrycia. Szczególnie że w sekcji ze specyfikacją piszą o aktualizacjach do co najmniej października 2030 roku.

Smartfon Samsung Galaxy A16 5G – specyfikacja

Jednostką centralną tego modelu jest ośmiordzeniowy procesor z rdzeniami pracującymi z zegarem do 2,4 GHz i do 2,0 Hz. Koreańczycy nie podają jego nazwy, a w przeszłości pojawiły się informacje, że Galaxy A16 5G będzie występował w dwóch wersjach – z SoC MediaTek Dimensity 6100 i układem Exynos 1330.

We wnętrzu urządzenia znajduje się też 4 GB RAM, 128 GB wbudowanej pamięci, miejsce na kartę microSD o pojemności do 1,5 TB i akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 25 W (zasilacz sprzedawany osobno). Całość wymiary 164,4×77,9×7,9 mm i waży 200 gramów oraz spełnia kryteria klasy IP54.

Ponadto Samsung Galaxy A16 5G wyposażony jest w 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i aparat 13 Mpix (f/2.0) na przodzie oraz trzy aparaty na tyle: 50 Mpix (f/1.8) + 5 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro.

Na jego pokładzie nie zabrakło też dual SIM (2x nano SIM; hybrydowy – 2x SIM lub SIM + microSD), portu USB-C (USB 2.0), modułu NFC i Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 GHz i czytnika linii papilarnych.

Cena Galaxy A16 5G nie jest jeszcze znana.