Xiaomi kusi klientów. Oddaj stary smartfon i zgarnij kasę na nowy

Xiaomi uruchomiło w Europie, w tym w Polsce, program odkupu starych urządzeń. Dzięki współpracy z firmą Recommerce, użytkownicy mogą nie tylko zadbać o środowisko, ale też odzyskać część gotówki na zakup nowego smartfona.

Xiaomi ma nowy pomysł. Ekologia i oszczędności w jednym

Coraz więcej producentów stara się łączyć sprzedaż nowych urządzeń z rozwiązaniami ograniczającymi ilość elektrośmieci (to często jedna z greenwashingowych praktyk, ale na razie to zostawmy). Xiaomi postanowiło pójść o krok dalej i zintegrowało opcję odkupu bezpośrednio z procesem zakupowym na swojej stronie internetowej.

Użytkownik, wybierając nowy smartfon, od razu dostaje propozycję oddania starego urządzenia w zamian za zniżkę lub cashback. Cała procedura przebiega w partnerstwie z Recommerce, czyli europejskim liderem w dziedzinie odkupu, odnawiania i sprzedaży używanej elektroniki.

Program działa już w 12 krajach Europy, w tym m.in. w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Wdrożenie odbywa się stopniowo, a wkrótce ma objąć kolejne rynki. Dzięki temu klienci zyskują możliwość łatwego i przejrzystego pozbycia się nieużywanego sprzętu, a Xiaomi wzmacnia swoją pozycję jako producent dbający zarówno o portfele konsumentów, jak i o środowisko.

Statystyki pokazują, że inicjatywa pojawia się w idealnym momencie. W drugim kwartale 2025 roku Xiaomi dostarczyło na całym świecie 42,4 mln smartfonów, co było ósmym z rzędu kwartałem wzrostu sprzedaży. Dodanie do oferty atrakcyjnego programu odkupu może jeszcze mocniej przyciągnąć nowych klientów, którzy w obliczu rosnących cen smartfonów coraz chętniej szukają sposobów na obniżenie kosztu zakupu.

Według Recommerce, każde urządzenie przekazane w ramach programu ma szansę na „drugie życie”. Po profesjonalnym odnowieniu trafia ono na rynek wtórny, często do krajów rozwijających się, gdzie zapewnia tanią i niezawodną łączność.

Jak to działa w praktyce?

Cały proces został zaprojektowany tak, by był maksymalnie prosty i bezpieczny. Wystarczy wejść na stronę Xiaomi i wybrać opcję „Oddaj – Zyskaj”. Następnie użytkownik określa model swojego urządzenia i odpowiada na kilka pytań dotyczących jego stanu technicznego. Na tej podstawie system generuje szacunkową wycenę.

Jeśli klient zaakceptuje warunki, ma 14 dni na darmowe wysłanie telefonu do partnera Xiaomi. Paczka trafia do Recommerce, gdzie urządzenie jest dokładnie sprawdzane, czyszczone i, co najważniejsze, profesjonalnie oczyszczone z danych.

Po pomyślnej weryfikacji pieniądze trafiają na konto klienta przelewem bankowym. Jeśli urządzenie nie spełnia podanych wcześniej warunków, klient jest o tym informowany i może podjąć decyzję, czy zgadza się na nową wycenę.

Xiaomi podkreśla, że program nie jest skierowany wyłącznie do posiadaczy najnowszych modeli, bowiem nawet kilkuletnie smartfony mają wartość i mogą zostać ponownie wykorzystane. Dzięki temu rozwiązaniu wiele urządzeń zamiast trafić do szuflady (sam mam w domu taką, w której spoczywają stare smartfony) lub na śmietnik, zyskuje drugie życie.

Warto dodać, że Xiaomi nie jest jedyne, jeśli chodzi o program odkupu. Od lat z powodzeniem prowadzi go np. Samsung w ramach programu Odkup, a także operatorzy GSM, np. Orange, który też odkupuje telefony. Zainteresowani klienci często narzekają jednak na bardzo niskie wyceny. Może Xiaomi to zmieni? Przekonamy się.