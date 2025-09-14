Zmiany na OLX jednocześnie Cię ucieszą i zmartwią

Od 29 września 2025 roku OLX wprowadza szereg zmian w regulaminie, które mogą poprawić korzystanie z platformy. Najważniejsze nowości to uruchomienie pilotażowego programu ocen usługodawców oraz wydłużenie terminu na nadanie paczki przy zwrotach.

Oceny usługodawców na OLX. O co chodzi?

Największą nowością, związaną ze zmianami w regulaminie serwisu OLX, jest start pilotażowego systemu ocen usługodawców. OLX pozwoli teraz w wybranych kategoriach wystawiać opinie osobom, które świadczą usługi. To rozwiązanie będzie działało niezależnie od dotychczasowych ocen, które użytkownicy mogli otrzymywać przy transakcjach z Przesyłką OLX.

Celem tego programu jest zbudowanie bardziej wiarygodnego i przejrzystego system zaufania. Dzięki temu łatwiej będzie odróżnić rzetelnych usługodawców od tych, którzy tylko dobrze reklamują swoje ogłoszenia. Opinie będą dotyczyły jakości samej usługi, a nie procesu zakupu, co ma znacząco ułatwić wybór klientom.

Ważne jest, że nie wszyscy użytkownicy będą mogli wziąć udział w programie pilotażowym. W nowym regulaminie mowa jest jedynie o „niektórych”. Z kolei kategorie, które objęte będą ocenami, to: Uroda i Zdrowie (z wyjątkiem Masaż i Fizjoterapia), Serwis i naprawa RTV, AGD, Elektronika oraz Złota rączka, prace drobne.

Wiadomość, która od OLX otrzymali na skrzynki mailowe użytkownicy (zrzut ekranu: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Wydłużone zwroty. To się Wam spodoba – trzy dni zamiast pośpiechu

Drugą istotną zmianą, która bezpośrednio ucieszy kupujących, jest wydłużenie czasu na nadanie zwrotu w ramach Pakietu Ochronnego OLX. Do tej pory użytkownicy musieli odesłać przesyłkę praktycznie natychmiast, co dla wielu było problematyczne. Teraz, po akceptacji zgłoszenia zwrotu, kupujący będą mieli 3 dni robocze na nadanie paczki.

Co jeszcze się zmieni? To już niekoniecznie spodoba się użytkownikom indywidualnym, szczególnie tym, którzy regularnie sprzedają coś na platformie w jednej z kategorii, które obejmie zmiana limitów darmowych ogłoszeń.

OLX informuje, że od 29 września limity będą wyglądać następująco:

w kategorii Dla Dzieci (Wózki dziecięce, Foteliki, Nosidełka) – 10 darmowych ogłoszeń miesięcznie,

w kategorii Muzyka i Edukacja / Instrumenty – 10 darmowych ogłoszeń miesięcznie,

w kategorii Firma i Przemysł / Wyposażenie Warsztatów – 5 darmowych ogłoszeń miesięcznie,

w kategorii Nieruchomości darmowe limity zostaną całkowicie usunięte (z wyjątkami określonymi w regulaminie, którym jest np. kategoria „Mieszkania wynajem, Domy wynajem, Garaże i parkingi wynajem”, gdzie jest jedno darmowe ogłoszenie na 360 dni).

Regulamin OLX obowiązujący od 29 września.