Wszystko odbyło się zgodnie z planem. We wtorek, 9 września 2025 roku, światło dzienne ujrzał iPhone 17. Najnowszy smartfon Apple ma specyfikację, która ma prawo się podobać – szczególnie, jeśli chodzi o przód.

Wielka premiera – iPhone 17 wychodzi na światło dzienne

Zapowiadając nowe smartfony Tim Cook z Apple podkreślał, że niezwykle ważny dla amerykańskiego giganta jest design, który determinuje nie tylko to, jak sprzęt wygląda, ale też to, jak działa. Pięknie to brzmi, ale tak naprawdę pod względem estetyki zmieniło się niewiele.

Wcale jednak nie oznacza to, że w ogóle nie ma postępu. Oj, jest. I to spory.

Co ma w sobie nowy smartfon Apple? Specyfikacja iPhone’a 17

Począwszy od iPhone’a 11 z 2019 roku aż po iPhone’a 16, podstawowy model w rodzinie miał wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala. W tym roku wreszcie ulega to zmianie. Firma Apple w Siedemnastce postawiła na 6,3-calowy ekran. Powinno się więc wygodniej pracować i oglądać filmy, a – dzięki smuklejszym ramkom – urządzenie zachowuje kompaktowy rozmiar. Panel został, oczywiście, wykonany w technologii Super Retina XDR OLED.

iPhone 17 (źródło: Apple)

Warto zwrócić też uwagę na maksymalną jasność tego wyświetlacza – wynosi ona 3000 nitów, dzięki czemu widoczność nawet w pełnym słońcu powinna być pierwszorzędna. Dodatkowo producent postawił na 7-warstwową powłokę antyrefleksyjną oraz Cermic Shield 2 o 3-krotnie większej odporności na zarysowania.

Ponadto, po raz pierwszy w modelu podstawowym mamy do czynienia z technologią ProMotion znaną z serii Pro. Zapewnia ona adaptacyjne odświeżanie, dostosowane do tego, co akurat robimy. Sięga nawet 120 Hz, oferując doskonałą płynność, a gdy wyświetlane są statyczne treści w trybie Always-On, może spaść do 1 Hz, co przekłada się na niższe zużycie energii.

iPhone 17 (źródło: Apple)

Skoro już przy tym jesteśmy, iPhone 17 został wyposażony w akumulator, mający zapewniać 24-godzinne działanie na jednym ładowaniu przy normalnym użytkowaniu, a wideo oglądać można nawet przez 30 godzin. Uzupełnianie energii zaś ma być zdecydowanie szybsze – w 20 minut osiągniemy poziom 50%.

Pozostańmy w środku. Bez większego zaskoczenia, sercem iPhone’a 17 jest wykonany w litografii 3 nm chipset Apple A19, który zawiera:

16-rdzeniowy procesor do przetwarzania sztucznej inteligencji,

6-rdzeniowy procesor główny o zwiększonej energooszczędności,

5-rdzeniowy procesor graficzny o 20% wydajniejszy niż w A18 z iPhone’a 16.

Dopełnieniem całości jest czip N1, dzięki któremu iPhone 17 oferuje łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i Thread.

Podwójny aparat 48 Mpix z tyłu i świetnie zapowiadająca się kamera z przodu

Firma Apple postarała się też o konkretny zestaw aparatów z tyłu, który powinien zapewnić bardzo szerokie możliwości fotograficzne. To system Dual Fusion, na który składają się dwa moduły:

główny sensor 48 Mpix (f/1.6) z OIS + teleobiektyw 12 Mpix (f/1.6) z OIS i 2-krotnym zoomem,

jednostka 48 Mpix (f/2.2) z ultraszerokokątnym obiektywem + sensor 12 Mpix (f/2.2) do fotografii makro.

Oczywiście, modułom tym towarzyszy także lampa błyskowa.

Źródło: Apple

Jeszcze ciekawiej jest z przodu, gdzie zainstalowany został aparat o rozdzielczości 18 Mpix. To nie tylko spory krok naprzód względem 12 Mpix u poprzednika, ale w ogóle swego rodzaju rewolucja.

Firma Apple postawiła bowiem na kwadratowy sensor (proporcje 1:1) Center Stage. Pozwala to zaoferować wysoką rozdzielczość w każdej orientacji i szersze pole widzenia. Co więcej, można zmieniać orientację (pomiędzy portretową a krajobrazową) bez obracania telefonu!

Warto jeszcze dodać, że przednia kamerka umożliwia nagrywanie filmów w jakości 4K / HDR w 30 klatkach na sekundę. Główny aparat z tyłu oferuje zaś jakość 4K w 60 klatkach.

iPhone 17 (źródło: Apple)

Słowem podsumowania: iPhone 17 ma większy i jaśniejszy wyświetlacz, który w dodatku oferuje adaptacyjne odświeżanie z częstotliwością 120 Hz i jest zdecydowanie odporniejszy na zarysowania. Ma też lepszy procesor, dłużej działa na jednym ładowaniu, a to ostatnie jest szybsze niż u poprzednika. Całość wieńczą lepsze aparaty z tyłu i innowacyjna kamera z przodu.

Ile kosztuje iPhone 17? Cena niższa rok temu!

Poznaliśmy też, rzecz jasna, ceny. I to jest dobra wiadomość. Pomimo tak wielu zmian, iPhone 17 na premierę kosztuje bowiem tyle samo, co jego poprzednik, a więc startuje z poziomu 799 dolarów (równowartość ~2895 złotych), tyle że za wariant z 256 GB pamięci na pliki, podczas gdy Szesnastka w tej cenie miała połowę tego. Będzie też dostępna konfiguracja z 512 GB.

Jak wygląda cena iPhone’a 17 w Polsce?

256 GB: 3999 złotych,

512 GB: 4999 złotych.

Przedsprzedaż rusza 12 września 2025 roku, a tydzień później iPhone 17 trafi do regularnej sprzedaży. Producent przygotował pięć kolorów: lawendowy, niebieski, szałwiowy, biały i czarny.

iPhone 17 (źródło: Apple)

A gdzie iPhone 17 Plus?

Ano nie ma. W tym roku (pierwszy raz od czterech lat) firma Apple nie zdecydowała się na wypuszczenie modelu z Plusem w nazwie. Poza podstawową Siedemnastką (oraz modelami Pro i Pro Max) amerykański gigant przygotował za to supersmukły iPhone Air.