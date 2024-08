Redmi 14C oficjalnie. Szarpałbym jak Reksio szynkę

Prywatnie nie jestem fanem designu smartfonów Xiaomi. Najnowszy Redmi 14C mnie jednak zachwycił, mimo że to jeden z najniżej pozycjonowanych modeli w ofercie tego chińskiego producenta.

Redmi 14C – specyfikacja

Chociaż nie można powiedzieć, że Redmi 14C wygląda oryginalnie, bo podobny projekt bez problemu znajdziemy też u innych producentów, to mimo wszystko zrobił on na mnie pozytywne pierwsze wrażenie. Tak dobre, że aż zachciało mi się go mieć. Wygląd to jednak nie wszystko, bo liczy się jeszcze wnętrze. A to w tym przypadku niestety nie spełni moich oczekiwań.

Redmi 14C jest skierowany do mało wymagających użytkowników, choć i tak ma kilka elementów, które mogą pozytywnie zaskoczyć. Pierwszym jest funkcja odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz na ekranie o przekątnej aż 6,88 cala. Niestety wyświetlacz ma rozdzielczość tylko HD+ 1640×720 pikseli, co przekłada się na zaledwie 260 ppi.

Redmi 14C (źródło: Xiaomi)

Na papierze nieźle prezentują się też 50 Mpix (f/1.8) aparat na tyle i 13 Mpix (f/2.0) na przodzie oraz akumulator o pojemności 5160 mAh, który można ładować z mocą 18 W przez port USB-C. Wśród zalet można wymienić również moduł NFC, dual SIM, slot na kartę microSD, radio FM, Bluetooth 5.4, czytnik linii papilarnych i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Ponadto Redmi 14C wyposażony jest w procesor MediaTek Helio G81-Ultra 2,0 GHz, a do tego – w zależności od konfiguracji – oferuje od 4 do 8 GB RAM LPDDR4X i od 128 do 256 GB pamięci wewnętrznej typu eMMC 5.1 (co jest już bardzo starym standardem, lecz wciąż niestety nie chce on odejść do lamusa).

Smartfon ma wymiary 171,88×77,8×8,22 mm, waży od 204 do 211 gramów (w zależności od wersji) i pracuje pod kontrolą systemu Android z HyperOS. W wybranych wariantach panel tylny pokrywa tafla szkła, co w budżetowcach jest rzadkością.

Redmi 14C – cena

Smartfon pojawił się na globalnej stronie Xiaomi, co wskazuje, że będzie dostępny na całym świecie. Można spodziewać się, że w Polsce też, ponieważ Chińczycy sprzedawali w naszym kraju poprzednie generacje tego modelu.