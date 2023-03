Aplikacja TikToka trafi do wielu nowych aut. To jakiś absurd!

Brzmi absurdalnie, ale najwidoczniej producenci samochodów stwierdzili, że aplikacja TikToka to jedna z tych rzeczy, których nam brakowało. Audi ogłosiło bowiem uruchomienie sklepu z aplikacjami, a użytkownicy samochodów mają otrzymać m.in. Spotify czy właśnie TikToka. Co więcej, aplikacje trafią również do aut innych marek należących do koncernu Volkswagen.

TikTok w samochodzie? To niedorzeczne!

Przyznam, że naprawdę lubię nowoczesne samochody ze względu na ich komputeryzację i przykładowo wygodny dostęp do wybranych aplikacji ze smartfona (Android Auto i Apple CarPlay). Nie mam też problemu z dużymi tabletami umieszczonymi na desce rozdzielczej, bowiem ze względu na rozbudowane opcje personalizacji są po prostu wygodniejsze od analogowych zegarów. Momentami jednak odnoszę wrażenie, że niektóre rozwiązania to krok w złym kierunku.

Owszem, lubię spore ekrany we wnętrzu, ale chociażby wpychanie do nich wszystkich ustawień i usuwanie fizycznych przycisków nie zawsze jest dobrym pomysłem. Dobrym przykładem jest rozbudowany panel sterowania klimatyzacją w BMW i7, którego obsługa na dotykowym ekranie jest wątpliwie wygodna i może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo. Wspomniane podejście do sterowania klimatyzacją to jednak nic w porównaniu do tego, czym ostatnio zaczęły chwalić się firmy motoryzacyjne.

Niedawno Mercedes ogłosił, że w nowej klasie E otrzymamy dostęp do wielu aplikacji, w tym również tych dobrze znanych ze smartfonów, a to wszystko bez konieczności korzystania z Android Auto i Apple CarPlay. Z początku trudno było mi w to uwierzyć – myślałem, że może ktoś robi sobie żarty, ale informacje opublikowane przez samego Mercedesa potwierdziły, że wśród dostępnych aplikacji znajdzie się TikTok.

Oczywiście kierowca nie będzie mógł korzystać z TikToka podczas jazdy, ale nie zmienia to faktu, że taka aplikacja w samochodzie to absurdalny pomysł. Słyszałem tłumaczenia, że w ten sposób producent chce dotrzeć do możliwie najmłodszych klientów, ale przecież mają oni smartfony z aplikacją TikToka – nie potrzebują kolejnej w samochodzie. Podejrzewam, że po prostu brakło pomysłów, co wprowadzić do nowych Mercedesów, aby było o tym głośno i postawiono na aplikację TikToka.

Pozwolę sobie nie rozpisywać się o fakcie, że w dobie Android Auto i Apple CarPlay jest już raczej za późno, aby wprowadzać dedykowane sklepy z aplikacjami w samych samochodach. Lepiej postawić na bardziej rozbudową integrację ze smartfonem. Co więcej, okazuje się, że Mercedes nie będzie jedyną firmą, która zdecydowała się wprowadzić do samochodów dość nietypowy zestaw aplikacji.

Sklep z aplikacjami również w markach Volkswagena

Audi to kolejny producent, który zapowiedział wprowadzenie sklepu z aplikacjami do swoich samochodów. Warto dodać, że rozwiązanie zadebiutuje początkowo w autach Audi, ale docelowo sklep z aplikacjami ma być dostępny w całej grupie Volkswagena, a więc powinniśmy go również zobaczyć w Volkswagenach, Skodach, Seatach, a także również w Porsche, Bentleyach czy Lamborghini.

Owszem, aplikacje mają być zoptymalizowane pod kątem obsługi w samochodzie, a więc należy oczekiwać prostego i intuicyjnego interfejsu, podobnie jak w Android Auto. Na liście dostępnych aplikacji znajdzie się m.in. Spotify, ale również TikTok czy Webex by Cisco. Nie zabraknie też innych aplikacji muzycznych i do podcastów, apek parkingowych czy przeznaczonych do korzystania z ładowarek. Część z nich jak najbardziej powinna okazać się przydatna, ale – powtórzę to jeszcze raz – przykładowo TikTok brzmi absurdalnie.

Nowy sklep zadebiutuje jeszcze latem tego roku w wybranych modelach Audi (np. A4, A6, Q7 czy e-tron GT). Sklep z aplikacjami został opracowany we współpracy z firmą Harman. Mamy jednak jeszcze jedną ciekawą informację. W planach jest bowiem wprowadzenie zupełnie nowego systemu infotainment o nazwie One.Infotainment, który będzie bazował na Android Automotive i ma trafić do wszystkich marek należących do Volkswagena.

Sklep z aplikacjami ma być dostępny jeszcze w oprogramowaniu MIB 3, które już od kilku lat jest rozwijane przez Audi. Natomiast nowy system, którego podstawą będzie Android Automotive, zadebiutuje później.