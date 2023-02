Nowy Mercedes klasy E będzie miał kamerkę do selfie i apkę TikToka

Nie, to nie żart. Nowy Mercedes klasy E będzie wyposażony w aplikację TikToka i kamerkę do selfie we wnętrzu. Oczywiście to tylko jedne z wielu dostępnych funkcji w tym zdecydowanie mocno skomputeryzowanym samochodzie.

Ogromne ekrany w środku

Nowy samochód niemieckiego producenta nie został jeszcze w pełni pokazany, ale firma ujawniła wygląd wnętrza i zdradziła kilka interesujących szczegółów. Najpewniej na finalną premierę nie będziemy musieli długo czekać i niewykluczone, że odbędzie się ona już za kilka dni. Czy jest na co czekać? Oczywiście, że tak.

Design środka raczej nie powinien być jakimkolwiek większym zaskoczeniem – Mercedes klasy E, podobnie jak trochę starsi bracia, to widoczny minimalizm i spore ekrany w środku. Producent odchodzi od obsługi z wykorzystaniem fizycznych przycisków i pokręteł na rzecz dotykowych ekranów. Nie oznacza to jednak, że takich przycisków w ogóle nie znajdziemy w środku – podstawowe i najważniejsze wciąż zostaną.

Uwagę zwraca trochę zmienione podejście do projektu samych ekranów. Mamy tutaj jakby połączenie Hyperscreena znanego z EQS-a z oddzielnym ekranem tuż za kierownicą, prawie jak w nowej klasie S. Wolałbym jednak postawienie na jedno rozwiązanie niż mieszanie dwóch różnych projektów, ale i tak finalnie całość zapowiada się całkiem obiecująco.

TikTok i kamerka do selfie

Pasażer otrzyma własny ekran, który podczas jazdy i na postoju będzie mógł wykorzystać do oglądania różnych serwisów streamingowych, filmów, grania w gry czy przeglądania internetu (wbudowana przeglądarka Vivaldi). Dostępne będą również dodatkowe aplikacje – m.in. Zoom, Webex by Cisco, a nawet TikTok. Dobrze czytacie – nowy Mercedes klasy E naprawdę będzie miał apkę TikToka. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że dynamiczne treści wyświetlane na ekranie pasażera będą maskowane przed wzrokiem kierowcy, aby go nie rozpraszać.

Dowiedzieliśmy się, że w przypadku centralnego ekranu nie będzie możliwe korzystanie z przed chwilą wymienionych funkcji podczas jazdy. Chociaż w przyszłości, gdy firmie uda się wprowadzić wyższy poziom jazdy autonomicznej, najpewniej środkowy ekran również będzie mógł posłużyć za centrum wideo-rozrywki i dostępu do TikToka. Jeśli jeszcze Mercedes klasy E nie kojarzy się Wam ze smartfonem, to spieszę z informacją, że będzie można go wyposażyć w kamerkę do selfie/wideorozmów. Może ona zostać umieszczona na środku deski rozdzielczej.

Usprawnień doczekał się wbudowany asystent głosowy. Dotychczas, aby wydać mu polecenie, musieliśmy rozpocząć zdanie od „Hej Mercedes”. Teraz nie będzie to konieczne – po prostu mamy naturalnie rozmawiać z samochodem i wydawać mu polecenia bez specjalnych haseł.

Nowy Mercedes klasy E powinien zadebiutować już niebawem. Na pokładzie znajdą się silniki spalinowe, ale z pewnością nie zabraknie elektryfikacji – otrzymamy miękkie hybrydy i plug-iny. Czysto elektryczna wersja raczej się nie pojawi – w końcu mamy już przecież model EQE.