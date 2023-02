Volvo chce robić „komputery na kołach” – także w Polsce!

Samochody Volvo coraz bardziej przypominają „komputery na kołach”. W związku z tym, rośnie rola oprogramowania. W jego rozwoju pomoże nowe centrum Tech Hub, które zostanie otwarte w Krakowie.

Samochody, a także cała motoryzacja, zmienia się na naszych oczach, a najbliższa dekada zapowiada się na prawdziwą rewolucję. Przede wszystkich w planach jest porzucenie silników spalinowych i przejście na jednostki elektryczne, ale również coraz ważniejsze będzie oprogramowanie i sztuczna inteligencja. Śmiem twierdzić, że już teraz chociażby system infotainment może być jedną z kluczowych cech decydujących o wyborze konkretnego auta.

Oczywiście Volvo zamierza uczestniczyć w tej elektrycznej i skomputeryzowanej rewolucji. Co więcej, firma już robi spore kroki w kierunku bezemisyjnej przyszłości, a w planach jest całkowita rezygnacja z silników spalinowych. Warto tutaj podkreślić, że w Polsce będą powstawać rozwiązania, które umożliwią szwedzkiemu producentowi przeprowadzenie tych wszystkich ambitnych zmian.

Duża inwestycja w Polsce, czyli otwarcie Tech Hubu w Krakowie, została ogłoszona przez Jima Rowana, dyrektora generalnego firmy, podczas dzisiejszej konferencji zorganizowanej w warszawskim salonie – Volvo Car Warszawa. Podczas wydarzenia dowiedzieliśmy się, że nowe centrum rozwoju oprogramowania odegra kluczową rolę w strategicznych ambicjach firmy, aby do 2030 roku stała się w pełni elektrycznym producentem samochodów.

Firma zamierza uruchomić Tech Hub do końca tego roku, zatrudniając około 120 inżynierów. Docelowo, w połowie dekady, zatrudnienie w Krakowie ma znaleźć od 500 do 600 osób. Nowe miejsce ma uzupełnić i być ściśle połączone z głównymi centrami inżynieryjnymi w Chinach i Szwecji, a także z innymi centrami technologicznymi na całym świecie.

Jesteśmy firmą zorientowaną na cel i technologię, więc nasza nowa generacja samochodów Volvo będzie czymś więcej niż tylko transportem. Będą to komputery na kołach, zaprojektowane tak, aby można je było aktualizować zdalnie za pomocą nowego oprogramowania. Oznacza to, że nasz krakowski hub technologiczny i rozwój własnych możliwości w zakresie tworzenia oprogramowania są kluczem do naszego przyszłego sukcesu.

Jim Rowan, CEO Volvo Cars