TikTok tylko przez godzinę dziennie, jeśli nie masz 18 lat. Serwis wprowadza ograniczenia

Nietrudno jest spędzać zbyt dużo czasu w mediach społecznościowych. Sprawdzenie jeszcze jednego wpisu, przewinięcie o jeszcze jedno zdjęcie może sprawić, że poświęcimy tej czynności sporą część naszego dnia. TikTok chce dostarczyć narzędzia, które pomogą nastolatkom i rodzicom zachować cyfrową równowagę.

Świat wirtualny a rzeczywisty

Jednym z istotnych problemów, o których dyskutuje się w związku z obecnością platform społecznościowych i przykuwaniem przez nie uwagi użytkowników, jest balans pomiędzy tym, co znajduje się w rzeczywistości a tym, co przeglądamy na ekranie laptopa czy smartfona. To na platformach społecznościowych spoczywa odpowiedzialność za to, aby dbały o konsumpcję zasobów przez osoby nieletnie.

Źródło: TikTok

TikTok systematycznie aktualizuje swoje narzędzia bezpieczeństwa, Zasady Społeczności i przydatne funkcje, aby stworzyć dla twórców i ich fanów miejsce do inspirującej rozrywki oraz eliminować wszelkie negatywne zjawiska. Oprócz przejrzystych reguł dotyczących moderowania treści skupiamy się również na edukacji naszych użytkowników i zaznajamianiu ich z narzędziami, które wesprą utrzymanie cyfrowego dobrostanu. Chodzi m.in. o kontrolę czasu spędzanego przed ekranem czy dobór treści odpowiednich do wieku. Jakub Olek, szef relacji z partnerami publicznymi na Europę Środkową i Wschodnią w TikToku

Po zapewne wielu godzinach spędzonych nad znalezieniem optymalnego rozwiązania, TikTok w najbliższym czasie wprowadzi pakiet rozwiązań, który pomoże kontrolować, ile czasu osoby nieletnie spędzają na platformie. Na pierwszy ogień idzie funkcja, która wprowadza 60-minutowy dzienny limit czasu przed ekranem dla nieletnich. Po osiągnięciu limitu użytkownik konta poniżej 18. roku życia musi podać hasło, zanim będzie mógł wrócić do korzystania z aplikacji. Funkcja pojawi się na platformie w najbliższych tygodniach.

Kontrola rodzicielska na TikToku

Zdajemy sobie sprawę, że nastolatki zazwyczaj wymagają dodatkowego wsparcia, gdy zaczynają samodzielnie odkrywać świat online i bierzemy pod uwagę ich wyjątkowe potrzeby rozwojowe. Podejmując decyzję, jak długo pozwolić najmłodszym użytkownikom korzystać na co dzień z TikToka, bazowaliśmy na aktualnych badaniach akademickich, a dodatkowo współpracowaliśmy z ekspertami z Digital Wellness Lab w Boston Children’s Hospital. Piotr Żaczko, Manager Komunikacji TikToka w Europie Środkowej

Aby wesprzeć rodziców i opiekunów w monitorowaniu tego, jakie treści oglądają ich podopieczni, TikTok wprowadza nowe narzędzia w ramach funkcji Parowania rodziny:

opiekunowie będą mogli dostosować dzienny limit czasu przed ekranem podopiecznego, w tym modyfikować ograniczenie w zależności od dnia tygodnia;

rodzice otrzymają zakładkę, gdzie znajdą podsumowanie czasu spędzonego w aplikacji, liczbę uruchomień czy zestawienie pokazujące, ile czasu podopieczny spędził na platformie za dnia oraz nocą;

TikTok umożliwia również ustawienie harmonogramu wyciszania powiadomień na kontach młodocianych. Domyślnie powiadomienia push dla osób w wieku 13-15 lat wyłączane są o godz. 21:00. Dla 16- i 17-latków wyłączenie powiadomień następuje po godz. 22:00.

Źródło: TikTok

Aby walczyć z przebywaniem na platformie w późnych godzinach wieczornych, TikTok wprowadził również przypomnienie o śnie. W momencie wybicia określonej godziny pojawia się okienko z informacją zachęcającą do wylogowania się z aplikacji. W fazie testów pozostaje natomiast możliwość nadzorowania oglądanych treści przez opiekuna. Wkrótce platforma zaproponuje rozwiązanie, które pozwoli rodzicom filtrowanie filmów za pomocą hasztagów lub słów kluczowych.

Oczywiście zachowanie cyfrowego balansu nie jest kwestią wyłącznie związaną z nastolatkami. Opcja ustawiania własnych limitów czasu korzystania z aplikacji czy wyciszania powiadomień jest dostępna dla wszystkich użytkowników. W końcu nam wszystkim powinno zależeć na tym, aby mądrze dysponować swoim czasem.