Plus daje jak nikt inny – konkurencja na kolanach!

Chociaż zdarza się, że konkurencja współpracuje ze sobą, to jednak częściej walczy o klienta jak lew. I właśnie z taką walką mamy do czynienia w tym przypadku. Plus przygotował ofertę podobną do propozycji T-Mobile i Play, ale dużo korzystniejszą dla użytkowników taryf na kartę.

Darmowe gigabajty płyną coraz szerszym strumieniem

Kiedy T-Mobile na początku lutego 2022 roku ogłosiło, że da swoim klientom nawet 1200 GB internetu za darmo, wszyscy zgodnie uznali, że operator pozamiatał. Użytkownicy taryfy na kartę GO! mogą otrzymywać co miesiąc 100 GB internetu, a na dodatek niewykorzystane gigabajty kumulują się przez maksymalnie 12 miesięcy.

W kwietniu Play podbił stawkę – zapowiedział, że jego klienci będą mogli zyskać nawet 1400 GB bez dodatkowych opłat. Ten operator również daje po 100 GB co miesiąc przez 12 miesięcy, aczkolwiek każdy pakiet jest ważny tylko przez 30 dni. Ponadto można zyskać dwie paczki po 100 GB każda (jedną po aktywacji nowego startera lub przeniesieniu numeru, drugą po włączeniu pakietu cyklicznego za co najmniej 35 złotych miesięcznie).

1500 GB na lata w Plus na kartę i Plush na kartę

W sumie nie padło pytanie, kto da więcej, ale okazuje się, że konkurencja postanowiła podbić stawkę. Użytkownicy taryf Plus na kartę i Plush na kartę będą mogli otrzymać aż 1500 GB internetu bez dodatkowych opłat. Co więcej, operator podkreśla, że nie tylko na rok, a na lata! Co trzeba zrobić?

Zasady są bardzo proste. Podobnie jak w T-Mobile i Play, także również Plus będzie dawał swoim klientom pakiet 100 GB co miesiąc przez 12 miesięcy. Ponadto przy zachowaniu ciągłości, tj. przy nieprzerwanym korzystaniu z 12 pakietów, operator dorzuci jeszcze bonusowe 300 GB.

Niewykorzystany w danym miesiącu transfer przechodzi na kolejny okres. Co więcej, bonusowe gigabajty mają być ważne tak długo, jak długo użytkownik będzie utrzymywał aktywny pakiet za minimum 30 złotych. Aby bowiem skorzystać z promocji, niezbędne jest jego uruchomienie. Dzięki temu jednak użytkownik będzie mógł wykorzystać bonus do ostatniego megabajta.

fot. Free-Photos / Pixabay / Polkomtel

Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni użytkownicy taryfy Plus na kartę i Plush na kartę – promocję włącza się kodem *136*11*1500# (można to zrobić od 10 maja do 30 czerwca 2022 roku). Ponadto wciąż dostępna jest promocja, w ramach której można kupić nawet 240 GB internetu za 15 złotych na 90 dni (do 16 czerwca 2022 roku).