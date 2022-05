5G Plusa przyciąga klientów, a operator liczy pieniądze

Grupa Polsat Plus podsumowała pierwszy kwartał 2022 roku. Okazuje się, że inwestycje w dynamiczny rozwój sieci 5G przynoszą oczekiwane rezultaty. Grupa odnotowała wzrost klientów i przychodów ze swoich usług.

Grupa Polsat Plus przyciąga klientów

5G Plusa jest już dostępne dla ponad 19 mln mieszkańców Polski w 800 miejscowościach w całym kraju nad Wisła – zarówno dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Operator uruchomił technologię 5G na ~3000 stacjach bazowych, a od blisko miesiąca z sieci piątej generacji mogą korzystać również posiadacze iPhone’ów. Z kolei od początku tego miesiąca Plus sprzedaje iPhone’y (oraz inne urządzenia Apple) w nietypowym dla operatorów modelu – klient może po 24 miesiącach płacenia rat zwrócić smartfon i wziąć nowy (nie musi płacić pozostałych rat, ale jeśli się na to zdecyduje, wówczas po 3 latach iPhone staje się jego własnością).

W raporcie finansowym za pierwszy kwartał 2022 roku można znaleźć informację, że taryfy 5G cieszą się wśród klientów „rosnącą popularnością”. Ponadto Grupa chwali się tytułem największego dostawcy usług pakietowych – na koniec marca 2022 roku z usług łączonych korzystało już 2,5 mln klientów, co oznacza wzrost rok do roku o 73 tysięcy (+3%). Liczba usług kontraktowych wzrosła natomiast w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej o 200 tysięcy.

„Zainteresowanie i zaufanie klientów” sprawiło, że średni przychód od klientów indywidualnych wzrósł do 69,80 złotych. Jednocześnie na „niezmiennie niskim poziomie” pozostaje wskaźnik rezygnacji z usług (6,8%). Ponadto w pierwszym kwartale 2022 roku liczba świadczonych usług przedpłaconych zwiększyła się do ponad 2,8 mln, do czego przyczynił się napływ uchodźców z Ukrainy (którym rozdawano darmowe startery) i konsolidacja wyników Premium Mobile. W tym segmencie oferty średni miesięczny przychód wzrósł o 10% do 17,20 złotych.

Grupa Polsat Plus poinformowała również o „wyraźnym wzroście oglądalności” kanałów Telewizji Polsat (na co ogromny wpływ niewątpliwie miała agresja Rosji na Ukrainę, która jest szczegółowo relacjonowana i omawiana na antenie). Zwiększyła się również średniomiesięczna liczba użytkowników wszystkich portali i serwisów należących do Grupy Polsat-Interia – aż o 1 mln, do 21,2 mln. Średnia liczba odsłon wszystkich portali wyniosła natomiast 2,2 mld miesięcznie.

źródło: Grupa Polsat Plus

Przychód Grupy Polsat Plus w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 3 mld złotych i był wyższy o 3% niż rok wcześniej. Dowiedzieliśmy się też, że od 1 stycznia do 31 marca bieżącego roku klienci Cyfrowego Polsatu i Plusa przetransferowali ~487 PB danych, czyli aż o 10% więcej niż w analogicznym okresie w 2021 roku. Nic dziwnego, że operatorzy domagają się dopłat od gigantów technologicznych.