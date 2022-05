Nikt nie lubi ograniczeń, ale często jesteśmy zmuszeni iść na pewne kompromisy, aby wilk był syty i owca cała. Play wyszedł jednak naprzeciw oczekiwaniom klientów firmowych i przygotował dla nich ofertę, w ramach której otrzymają dostęp do mobilnego internetu w smartfonie bez żadnych limitów.

Nowość w Play – internet w smartfonie i mobilny dla firm bez żadnych limitów (cena)

Stały, bezproblemowy i nieograniczony dostęp do internetu to konieczność dla każdej firmy. Play zdaje sobie z tego sprawę, dlatego ogłosił wprowadzenie do sprzedaży nowej oferty dla klientów firmowych, dzięki której będą mogli swobodnie korzystać z połączenia internetowego, nie martwiąc się żadnymi limitami.

Nowa oferta to abonament Play XL dla Firm z nielimitowanymi rozmowami oraz SMS-ami i MMS-ami, a także internetem mobilnym bez limitu danych i prędkości (czyli tzw. lejka po wykorzystaniu określonej liczby gigabajtów) w Polsce i roamingu w Unii Europejskiej. Ponadto w jego ramach klient otrzyma pakiet 300 minut na rozmowy międzynarodowe do Unii Europejskiej.

źródło: Biuro prasowe Play

Cena tego abonamentu to 100 złotych (+ VAT). Klienci firmowi mogą dokupić kolejne karty SIM za 35 złotych miesięcznie, a osoby, które zdecydują się przenieść swój numer od innego operatora do Play, otrzymają specjalny rabat, dzięki któremu za drugą kartę SIM zapłacą zaledwie 5 złotych do miesiąc (+ VAT).

Ponadto klienci, którzy wybiorą taryfę Play XL dla Firm, mogą dobrać również dodatkową kartę SIM z nielimitowanym internetem mobilnym bez ograniczenia prędkości transmisji danych za 20 złotych miesięcznie (+ VAT). Taka opcja może się przydać na przykład w biurze, gdzie pracuje więcej osób. W dodatku taki internet można też udostępnić klientom (co z pewnością zostanie przez nich docenione).

Pozostała oferta Play dla Firm

Oprócz taryfy Play XL, dostępne są również trzy inne, nieco tańsze. Najtańsza to S dla Firm z pakietem 20 GB internetu za 45 złotych miesięcznie (+ VAT). Kolejna to M dla Firm z paczką 60 GB internetu za 60 złotych co miesiąc (+ VAT), a ostatnia L dla Firm ze 150 GB za 80 złotych miesięcznie (+ VAT).

We wszystkich ww. taryfach klient również dostaje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i roamingu UE oraz nielimitowany internet, ale z ograniczeniem prędkości transmisji danych po wykorzystaniu dostępnego limitu (odpowiednio 20 GB, 60 GB i 150 GB). W ofercie L dla Firm operator dodaje jeszcze 250 minut na połączenia międzynarodowe do Unii Europejskiej.

Klienci wszystkich taryf Play dla firm mogą kupić dodatkowe karty: za 25 złotych miesięcznie netto w S dla Firm i M dla Firm oraz 30 złotych netto co miesiąc w opcji L dla Firm. Tutaj także obowiązuje rabat dla przenoszących numer z innej sieci, dzięki któremu opłata za drugą kartę spadnie do 5 złotych netto miesięcznie. Ponadto użytkownicy ofert M dla Firm i L dla Firm mogą dokupić dodatkową kartę SIM z nielimitowanym internetem mobilnym (500 GB z pełną prędkością) za 30 złotych netto co miesiąc. Oferta jest dostępna m.in. na stronie internetowej Play.