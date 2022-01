Najlepsza promocja na abonament – tak tanio nie ma nikt!

Jeżeli szukacie najlepszej oferty na tani abonament komórkowy, to właśnie ją znaleźliście – za kilkanaście złotych miesięcznie dostaniecie nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce oraz Unii Europejskiej, a także paczkę internetu.

Najlepsza promocja na abonament komórkowy – tak tanio nie ma nikt!

Na rynku można znaleźć wiele bardzo przystępnych cenowo ofert na abonament telefoniczny – dostępnych jest wiele opcji za mniej niż 20 złotych. Ta konkretna jest jednak wyjątkowo atrakcyjna, bowiem takiego pakietu w tak niskiej cenie nie oferuje nikt!

Vectra wystartowała z promocją, w ramach której klient otrzymuje abonament z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami w kraju oraz Unii Europejskiej, a także pakietem 10 GB internetu co miesiąc za zaledwie 14,99 złotych miesięcznie! Co więcej, przez pierwsze trzy miesiące trwania umowy opłata wynosi tylko 1 złoty.

Jest to bowiem oferta z umową terminową – na 24 miesiące. Warto jednak rozważyć podpisanie jej, ponieważ po uśrednieniu wychodzi, że za jeden miesiąc klient zapłaci zaledwie ~13,25 złotych – nikt nie jest w stanie przebić tej oferty.

Z promocji mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci Vectry (w drugim przypadku warunkiem jest niezaleganie z opłatami na rzecz operatora). Oferta obowiązuje do 31 stycznia 2022 roku. Jednorazowa opłata za aktywację karty SIM wynosi 0 złotych. Warto też wspomnieć, że po zakończeniu okresu zobowiązania opłaty abonamentowe nie zmieniają się (to ważna kwestia, gdyż nie jest to już oczywiste).

Oferta dostępna jest w salonach Vectry i na stronie internetowej vectra.pl, a ponadto można ją kupić również przez infolinię sprzedażową operatora 601 601 601. Vectra świadczy swoje usługi na infrastrukturze Play.

Standardowa cena pakietu BEZLIMIT 10 to 19,99 złotych miesięcznie – i to już nie jest tak kusząca oferta, ponieważ za tyle samo można mieć ofertę Heyah 01 z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz 20 GB internetu (pierwszy miesiąc za 1 złoty; umowa na czas nieokreślony).

Inne oferty na abonament poniżej 20 złotych:

Virgin Mobile – nielimitowane rozmowy i SMS-y za 14 złotych miesięcznie;

Premium Mobile – rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich sieci komórkowych + 3 GB internetu za 16,70 złotych miesięcznie;

Premium Mobile – rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich sieci komórkowych + 10 GB internetu za 19,90 złotych miesięcznie;

OTVARTA – 60 minut na numery komórkowe i stacjonarne (bez limitu w sieci) + 2 GB internetu za 9,99 złotych miesięcznie;

OTVARTA – rozmowy na numery komórkowe i stacjonarne bez limitu + 6 GB lub 11 GB internetu* za 14,99 złotych miesięcznie;

OTVARTA – rozmowy i SMS-y bez limitu + 11 GB lub 21 GB internetu* za 18,99 złotych miesięcznie;

nju mobile – nielimitowane rozmowy + 3 GB internetu na start za 19 złotych miesięcznie;

lajt mobile – rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich bez limitu + 10 GB internetu za 19,99 złotych miesięcznie.

*odpowiednio dla nowych klientów i przenoszących numer z innej sieci

Heyah korzysta z infrastruktury T-Mobile, Virgin Mobile – Play, Premium Mobile i OTVARTA oraz lajt mobile – Plusa, a nju mobile – Orange. We wszystkich ofertach umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, czyli można ją wypowiedzieć w każdym momencie.