Czuję się oszukany. Asystent Google dostępny na Galaxy Watch 4, ale… nie w Polsce

Zegarek Samsung Galaxy Watch 4 zyskał właśnie funkcję, której posiadacze wyczekiwali od wielu miesięcy. Nie powinniśmy się jednak przedwcześnie radować – choć jest to mały przełom, opisywana nowość nie trafi, póki co, do wszystkich.

Długie oczekiwanie

Gdy najnowsze zegarki Samsunga debiutowały na rynku w sierpniu zeszłego roku, wiele osób bardzo się cieszyło na wieść o zastosowaniu w nim najnowszego oprogramowania. Wear OS 3 miał oferować wiele ciekawych funkcji, których dotychczas nie zaznali posiadacze smartwatchy z systemem od Google.

W związku z nawiązaniem dość ścisłej współpracy pomiędzy Samsungiem i Google, wiele osób liczyło na pojawienie się na pokładzie Asystenta Google. Miesiące mijały, lecz stan rzeczy się nie zmieniał. Po około pół roku od premiery urządzeń Samsung ogłosił, że Asystent pojawi się na urządzeniach z Wear OS 3, lecz zajmie to jeszcze sporo czasu.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic w dwóch rozmiarach (fot. Tabletowo.pl)

Blisko dwa tygodnie temu w sieci pojawiła się informacja, że ta długo wyczekiwana funkcja trafi na zegarki koreańskiego producenta jeszcze tego lata. Ma to ułatwić obsługę urządzenia i pozwoli na szybkie wydawanie niektórych komend bez konieczności używania dotyku.

Samsung Galaxy Watch 4 zyskuje Asystenta Google

Wyczekiwanie nareszcie dobiegło końca – Samsung wydał komunikat o udostępnieniu Asystenta Google posiadaczom zegarków z serii Galaxy Watch 4. Komunikatowi prasowemu towarzyszy krótki filmik, który pokazuje przykład użycia nowej funkcji do włączenia muzyki w aplikacji YouTube Music.

Samsung zapewnia, że nowość trafi w ciągu najbliższych godzin do pierwszych użytkowników, którzy będą mogli pobrać aplikację usługi ze sklepu Google Play. Producent równocześnie informuje, że nowość nie trafi do wszystkich krajów, w których dotychczas mogliśmy skorzystać z Asystenta Google. Przynajmniej na razie.

Samsung podaje, że Asystent Google na zegarkach Galaxy Watch 4 będzie na początku dostępny w 10 krajach, lecz na tej liście nie znajdziemy Polski. Ponadto, zapewni on obsługę 12 języków (w tym 5 wariantów angielskiego oraz 2 francuskiego), lecz tutaj również nie uświadczymy języka polskiego.

Niemniej jednak, dodanie tej aplikacji na smartwatche jest sporym krokiem naprzód i pozwoli posiadaczom zegarków Samsunga wybrać preferowanego asystenta – autorskiego Bixby lub rozwiązanie od Google. Miejmy nadzieję, że kolejne regiony oraz języki zostaną dodane już wkrótce. Oby!

Aktualizacja, 10:30

Choć Samsung zapewniał, że Asystent Google nie jest wspierany w naszym kraju ani języku, sprawa wygląda nieco inaczej. Niektóre komendy są rozpoznawane po polsku, lecz działa to wybiórczo i wymaga ustawienia w aplikacji na smartfonie głównego języka Asystenta na angielski.

Użytkownicy zgłaszają, że można wtedy wydać po polsku komendy takie jak „uruchom nawigację” lub „wyślij SMS-a”, ale w celu ustawienia budzika lub minutnika musimy przemówić do Asystenta po angielsku.

Ponadto niektórym osobom aplikacja Asystenta nie wyświetla się w Google Play na zegarku w ogóle, zaś inni mogą ją pobrać bez problemu, natomiast napotykają komunikat o niewspieranym języku.