Xiaomi tworzy „maksymalny” tablet

Tablety to nieodzowna część rynku urządzeń mobilnych. Xiaomi wciąż nie zapomina o nich, i choć nie wprowadza do sprzedaży tak dużo modeli jak smartfonów, to nieustannie pracuje nad kolejnymi. Najnowszy ma być „maksymalny”.

Xiaomi nie wprowadza na rynek wielu tabletów, ale to się powoli zmienia

Chiński producent zawsze był „oszczędny”, jeśli chodzi o tablety, bo nie mnożył i nie klonował ich jak smartfony. Często musieliśmy długo czekać na kolejne generacje, a kiedy w końcu zadebiutowały, to najczęściej składały się na nie dwa modele. Serię Pad 5 zasiliły jednak już trzy: Pad 5, Pad 5 Pro i Pad 5 Pro 12.4, i zapowiada się na to, że tak samo będzie również w przypadku rodziny Pad 6.

Xiaomi Pad 5 i Xiaomi Smart Pen (fot. Konrad Pisula | Tabletowo.pl)

Modele Pad 6 i Pad 6 Pro zadebiutowały w kwietniu 2023 roku i niedawno ten pierwszy trafił do sprzedaży w Europie. Drugiego się nie spodziewamy, natomiast czy trzeciego powinniśmy? Tego na tę chwilę nie wiemy, ale dowiadujemy się powoli, czego się spodziewać.

Xiaomi Pad 6 Max w drodze

Chiński producent jest w trakcie uzyskiwania niezbędnych certyfikatów dla nowego tabletu o numerze modelu 2307BPDCC, który zadebiutuje na rynku jako Xiaomi Pad 6 Max. Co ciekawe, jeszcze do niedawna mówiło się, że będzie to międzynarodowa wersja Pad 6 Pro, ale najnowsze informacje wskazują, że nie – jest to całkowicie nowe urządzenie.

Co o nim wiemy? Cóż, na tę chwilę nie ma tego zbyt wiele. Oprócz nazwy znamy maksymalną moc, z jaką będzie można ładować ten tablet – 67 W. Nie jest to ani pozytywne, ani negatywne zaskoczenie, bo w przypadku Xiaomi to właściwie standard, więc jest to po prostu coś, czego można oczekiwać.

Kiedy firma oficjalnie zaprezentuje swój nowy tablet? Biorąc pod uwagę to, że uzyskuje dla niego niezbędne certyfikaty, można spodziewać rychłej premiery. Mówi się, że Pad 6 Max zadebiutuje już w lipcu lub sierpniu 2023 roku. W związku z tym należy się spodziewać, że wkrótce dowiemy się znacznie więcej o tym sprzęcie.