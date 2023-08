Motorola przygotowuje nowe smartfony. Znamy już ich ceny

Kilka tygodni temu Motorola oficjalnie zaprezentowała dwa nowe składane smartfony, razr 40 i razr 40 ultra, a niedawno też moto g14 i wkrótce do jej oferty dołączą kolejne modele o klasycznej budowie. Mamy już pierwsze informacje na ich temat. Znamy nawet ceny w Europie!

Motorola przygotowuje do premiery trzy nowe smartfony

Nad europejskim horyzontem pojawiły się trzy nowe Motorole: moto g54, moto g84 i edge 40 neo, a do tego do sprzedaży na Starym Kontynencie trafi również zaprezentowana niedawno Motorola moto g14. Modele moto g84 i edge 40 neo wciąż pozostają dla nas zagadką, ale moto g54 już nie, bo do sieci przedostały się przedpremierowe informacje na jej temat.

źródło: The Tech Outlook

Jak podaje serwis The Tech Outlook, Motorola moto g54 zaoferuje swoim właścicielom 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ i proporcjach 20:9 z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, a także głośniki stereo z Dolby Atmos, aparat główny z matrycą 50 Mpix i optyczną stabilizacją obrazu na tyle oraz 16 Mpix na przodzie.

Do tego na pokładzie tej Motki znajdzie się modem 5G, do 8 GB RAM, do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, slot na karty w formacie microSD, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i akumulator o pojemności 5000 mAh. Wiemy też, że smartfon ma być odporny na zachlapania, co w przypadku Motoroli nie jest żadną niespodzianką. Motorola moto g54 będzie fabrycznie pracowała pod kontrolą systemu Android 13.

Ile będą kosztowały nowe Motorole w Europie?

Według informacji, które przekazał na Twitterze/X Michael Filipowski, moto g14 będzie kosztowała w Europie 149 euro (równowartość ~660 złotych) – to cena za wersję z 4 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Motorola moto g54 trafi natomiast do sklepów w konfiguracji 8/256 GB w cenie 199 euro (~885 złotych), podczas gdy moto g84 12/256 GB ma być sprzedawana za 299 euro (~1330 złotych).

Motorola edge 40 neo pojawi się zaś w Europie w wersji 12/256 GB w cenie 399 euro (~1775 złotych). Ponadto Michael Filipowski wspomina, że moto g54 ma być dostępna na Starym Kontynencie również w konfiguracji z 4 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

W mojej opinii ww. ceny nowych Motek wydają się jednak jakoś dziwnie niskie (gdyż na przykład Motorola moto g53 5G 4/128 GB kosztowała na start 1199 złotych, a Motorola edge 30 neo 8/128 GB – 1899 złotych), dlatego podchodzę do nich z rezerwą, bo zawsze lepiej być pozytywnie zaskoczonym niż srogo rozczarowanym. Możliwe bowiem, że Michael Filipowski podaje ceny „od”, a nie konkretnych konfiguracji, a przynajmniej takie logiczne wytłumaczenie mi przychodzi do głowy.