Nowy tablet Redmi może być krokiem wstecz względem poprzednika

Czekacie na kolejną generację tabletu Redmi? Dzięki premierowej dawce przedpremierowych informacji na temat nadchodzącego urządzenia będziecie wiedzieć, czy faktycznie jest się czym zainteresować.

Redmi Pad – wciąż z nagrodą srebrnego młotka

Minęło ponad pół roku od publikacji recenzji Redmi Pad mojego autorstwa na Tabletowo. Gdy tylko próbowałem sobie przypomnieć, za co mogłem wtedy pochwalić ten tablet, musiałem dłużej pomyśleć. Sprzęt z jednej strony nie miał żadnych rażących wad, ale z strony wygląda na to, że akumulator o pojemności 8000 mAh i cztery głośniki ze wsparciem technologii Dolby Atmos to trochę za mało, aby urządzenie zapadło mi w pamięć. Być może z jego następcą będzie o wiele lepiej.

Przedpremierowe informacje dotyczące Redmi Pad 2 przekazał Kacper Skrzypek na Twitterze. Opublikowany przez niego wpis zawiera parametry techniczne urządzenia, po których można stwierdzić, że następca zeszłorocznego modelu może stać się zarówno lepszy, jak i gorszy od poprzednika. Dlaczego?

Trochę lepiej i trochę gorzej w 2023 roku

Zacznijmy od specyfikacji wyświetlacza. Ten ma mierzyć 235,8 na 147,4 mm, co daje przekątną ~10,95 cala, czyli o 0,34 cala więcej niż u poprzednika. Technologicznie nadal będziemy mieć do czynienia z panelem LCD o częstotliwości odświeżania 90 Hz. Tym razem, zamiast rozdzielczości 2000 na 1200 pikseli, czyli formatu 5:3, Redmi Pad 2 zaoferuje bardziej typowe proporcje 16:10 przy rozdzielczości 1920 na 1200 pikseli.

O ile jednak większy ekran o innych proporcjach można zaliczyć na plus, o tyle w kwestiach związanych z aparatami czuć nutkę regresu. Tył zachowa kamerkę o rozdzielczości 8 Mpix, jednak sensor, który ma pojawić się na przodu, ma mieć 5 Mpix. Dla przypomnienia – Redmi Pad oferował w obu aparatach tę samą rozdzielczość. Jest to o tyle dziwne, że przednia kamerka w tablecie jest ważnym elementem – to jej używamy do rozmów wideo w pracy lub z rodziną.

Redmi Pad (fot. Tabletowo)

Kontrowersje może wzbudzić też Snapdragon 680, który jest gorszym układem mobilnym niż Helio G99 od MediaTeka z poprzedniej generacji. Choć rozwiązanie Qualcomma oferuje wyżej taktowane rdzenie, to na papierze lepiej sprawuje się Helio G99. Układ MediaTeka oferuje bowiem wyższe taktowania GPU, jest młodszy o kilka miesięcy oraz uzyskuje wyższe wyniki zarówno w testach AnTuTu, GeekBench czy 3D Mark.

We wpisie Kacpra pojawia się również informacja o obecności Androida 13 na pokładzie w dniu premiery. Kiedy ta nastąpi – nie wiadomo. Warto zadać sobie jednak pytanie – czy z taką specyfikacją wciąż znajdą się chętni na Redmi Pad 2?