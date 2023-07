Tablet Xiaomi Pad 6 pojawił się w Polsce. Jaka cena?

Najnowszy tablet Xiaomi, Pad 6, pojawił się właśnie w Polsce. Wiemy już, w jakich wersjach będzie dostępny w kraju nad Wisłą i za ile. Niestety, wygląda na to, że mieszkańcy Polski nie dostaną dużego wyboru…

Polska cena tabletu Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 zadebiutował wraz z modelem Pad 6 Pro w Chinach w kwietniu 2023 roku i na początku lipca został oficjalnie wprowadzony do Europy. Teraz pojawił się również na polskiej stronie producenta, na której podano informacje na temat dostępnych wersji oraz ceny.

W pierwszym przypadku użyłem liczby mnogiej, ponieważ w Polsce dostępne będą dwie wersje kolorystyczne: czarna i złota. W drugim natomiast pojedynczej, gdyż cena jest tylko jedna – 1899 złotych. To kwota, jaką przyjdzie Wam zapłacić za konfigurację z 6 GB RAM LPDDR5 i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1.

Tutaj trzeba przypomnieć, że Xiaomi wprowadziło do Europy trzy warianty tabletu Pad 6 – oprócz 6/128 GB również 8/128 GB i 8/256 GB. Sugerowane ceny na Starym Kontynencie producent ustalił na odpowiednio 399 euro (równowartość ~1770 złotych), 429 euro (~1900 złotych) i 449 euro (~1990 złotych). Wygląda jednak na to, że oferujące więcej pamięci konfiguracje nie będą dostępne w Polsce – a przynajmniej na tę chwilę nic na to nie wskazuje.

Warto też przypomnieć, że Xiaomi Pad 5 zadebiutował w Polsce w październiku 2021 roku w cenie 1699 złotych (za konfigurację 6/128 GB), aczkolwiek w promocji na start dało się go kupić za 1399 złotych. Nie wiemy, czy producent przygotuje podobną ofertę na najnowszy model, bo choć pojawił się on na oficjalnej, polskiej stronie, to nie da się go jeszcze zamówić – można tylko zapisać się na powiadomienie o dostępności.

Co oferuje Xiaomi Pad 6? Specyfikacja tabletu

Tablet wyposażono w 11-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2880×1800 pikseli (309 ppi) z 7-stopniową, zmienną (adaptacyjną) częstotliwością odświeżania (maksymalnie 144 Hz), który zapewnia wsparcie dla technologii Dolby Vision i HDR10 oraz przestrzeni kolorów DCI-P3.

Xiaomi Pad 6 (fot. producenta)

Na pokładzie tabletu znajdują się również cztery głośniki ze wsparciem Dolby Atmos, cztery mikrofony, procesor Qualcomm Snapdragon 870 3,2 GHz (7 nm), aparaty 13 Mpix (f/2.2) z PDAF na tyle i 8 Mpix (f/2.2) na przodzie oraz akumulator o pojemności 8840 mAh z obsługą 33 W ładowania przez USB-C (USB 3.2 Gen 1; do 100% w 99 minut). Co ciekawe, na swojej stronie Xiaomi podaje, że ładowarka nie wchodzi w skład zestawu sprzedażowego, podobnie jak opcjonalne akcesoria – rysik Xiaomi Smart Pen 2nd generation i klawiatura (nie znamy ich cen w Polsce).